Очередная книга Александра Вычугжанина, доктора исторических наук и кандидата экономических, разительно отличается от прежних. Это вам не капитальные исследования о становлении банковской системы или мощи потребительской кооперации в дореволюционную эпоху. В 225-страничном томе альбомного формата представлена коллекция почтовых открыток, собранных Александром Леонидовичем за более чем два десятка лет. Что ж, хобби довольно распространенное. Однако, во-первых, это собрание, по оценкам экспертов, потрясающе интересное и в своем роде единственное. Во-вторых, ученый остался ученым: отталкиваясь от карточек, он открывает читателю удивительные исторические новеллы, связанные с образом Георгия Победоносца. Именно ему посвящена книга, и ее выход в год 75-летия Победы - знаковый.

Образ святого - один из фундаментальных символов России. Он не оставлял ее и во времена тотального запрета на ношение Георгиевского креста - ордена боевой славы, учрежденного 250 лет назад. Даже за фото с орденом могли сгноить в тюрьме. Во второй половине Великой Отечественной георгиевские мотивы возвращаются в атрибутику госнаград, ну а полностью реабилитировали Победоносца в последней четверти прошлого столетия: вернули на герб Москвы, стали чеканить на монетах. Возрожден царский День Георгиевских кавалеров, только зовется он теперь Днем Героев Отечества.

Всем, что так или иначе связано со святым, историк заинтересовался после неожиданного презента, преподнесенного ему в столице в день рождения, - иконки с каноническим изображением покровителя Москвы. Дарители пояснили: "В этот день РПЦ почитает великомученика". Между тем его и в других странах чтут. Георгиевский крест присутствует, к примеру, на флагах Великобритании и Грузии. Поэтому свои зарубежные поездки Александр Вычугжанин стал планировать с учетом интереса к новой для него теме. В Лондон ради пополнения коллекции летал дважды.

- Подъехал к рядовому многоквартирнику в центре британской столицы, где собираются по субботам филокартисты. Ни малейшего признака присутствия людей. Через неделю с подсказки прохожего нашел вход - в подвал, оказалось. Однако заперто: после 14 часов компания расходится, - рассказывает коллекционер. - Искусство, как говорится, требует жертв. На следующий год проник-таки в сей подвал - огромное помещение с въездом для авто, куда съезжаются филокартисты со всей Англии, раскладывают свои сокровища на багажниках, столиках. С Георгием, увы, ни одного. Познакомился с вызвавшим доверие "коллегой" Джулианом из графства Сассекс. Он пообещал подыскать что-то из требуемого мне, выслать почтой. Джулиан не подвел.

Из других зарубежных поездок Александра Вычугжанина невероятно удачной оказалась испанская. Обычно на антикварных развалах ему отвечали в таком духе: извини, друг, все есть, Георгия нет. А в Жироне владелец букинистического магазина как будто только и дожидался покупателя из России - сразу извлек из-под прилавка тематический набор открыток, прежний хозяин которых по неизвестной причине расстался с ними.

Сегодня собрание тюменца насчитывает свыше 300 открыток. Каждая отображает историю какой-либо страны, ее культуру, дух эпохи. Немало редчайших экземпляров. Вот, к примеру, изданная в Петрограде в 1916-м почтовая карточка с фото Николая II во время церемонии празднования Дня Георгиевских кавалеров. Замечу: открыток с георгиевскими элементами, выпущенных в честь героев и событий Первой мировой, у Вычугжанина хватит для полноценной выставки.

Вот английская открытка начала ХХ века со снимком шествия в Нортумберленде элитного пехотного полка в День святого Георгия.

- Всмотритесь: он изображен на знаменах, барабанах, на пуговицах мундиров! Когда на антикварном аукционе выставили такую пуговицу, не удержался - приобрел, - признается историк, попутно собирающий денежные знаки, значки, магнитики, гравюры.

В коллекции изрядно карточек с иллюстрациями работ классиков скульптуры, живописи. Взгляд невольно приковывает картина Паоло Уччелло, написанная 550 лет назад. Она - будто образец компьютерной графики XXI века, а пораженный всадником дракон - вылитое чудовище из игрового экшена.

Часть старинных открыток напоминает о храмах, исчезнувших либо сохранившихся "вопреки времени". Скажем, церковь святого Георгия и прилегающее к нему Георгиевское кладбище в Угличе уничтожены в 1930-е годы, а построенную в Тюмени 222 года назад Вознесенско-Георгиевскую церковь не взорвали, а лишь обезглавили. Отреставрированная, она вновь, как на открытке, радует взор.

Первые советские карточки с робкими знаками возвращения Георгия из небытия изданы в Великую Отечественную. Одна из них - "Боевой привет из Ленинграда" - отпечатана в блокадном городе в 1943-м.

- Это самая ранняя из известных мне открыток с георгиевской ленточкой, - комментирует коллекционер. - В том же году и тоже в Ленинграде цензура пропустила в тираж карточку с изображением Невского на фоне хоругви со святым. С учреждением ордена Славы, медалей "За взятие Берлина", "За победу над Германией", колодки которых обтягивала лента, тождественная георгиевской, последняя стала привычным атрибутом открыток с военно-патриотической тематикой.

Потрясающий экспонат - самодельная карточка, отправленная в Таганрог в мае 1945-го. Автор в День святого Георгия нарисовал его в классическом ракурсе в схватке со змеем. Ну и своеобразный прорыв в возрождении образа - работа сына священника художника Павла Пашкова, выпущенная в 1969-м, когда эмиграция отмечала 200-летие ордена святого Георгия. На открытке ни слова, только обозначены годы - 1941-1945. Воин на красном коне со щитом и в каске с пятиконечной звездой разбивает копьем орла со свастикой. С одной стороны, олицетворение советского солдата-победителя, с другой - возвращение к многовековому символу.

Прямая речь

Георгий Вилинбахов, замгендиректора по научной работе Государственного Эрмитажа:

- Средневековые авторы и поэты-символисты рубежа XIX и XX веков вдохновлялись подвигом святого Георгия. Многочисленные исследователи всесторонне изучали иконографию, жизнеописание, посвященные ему памятники культуры, архитектуры. Удивительный интерес к его образу сохраняется и в наше время. Уникальная коллекция тюменского историка служит тому убедительным подтверждением. Такое многолетнее собирательство открыток, связанных с образом Георгия Победоносца, судя по публикациям, первое в мире.