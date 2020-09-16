Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области поддержал претензии южноуральских сталеваров к казахстанским партнерам, прекратившим поставки металлолома.

- Дефицит лома черных металлов на территории Уральского округа составляет около трех миллионов тонн. Это существенный объем, отсутствие которого вносит некоторые сложности в работу наших металлургических компаний, - прокомментировали ситуацию в комитете по промышленной политике регионального объединения промышленников.

Проблемы с поставками лома из соседней республики начались в этом году, когда дочерняя компания Казахстанских железных дорог выпустила ведомственный приказ об экспортных перевозках. Документ, в частности, запретил принимать к отправке вагоны с ломом и отходами черных металлов, если они предназначаются для вывоза в зарубежные страны, в том числе в Россию (запрет на перевозку лома автотранспортом был введен еще раньше).

Такое решение сразу нарушило сложившийся баланс, ведь прежде казахстанские партнеры ежегодно отправляли российским металлургам около миллиона тонн сырья - примерно 90 процентов всего своего "ломового" экспорта. В этом году уже в мае поставки упали втрое, а с июня практически полностью прекратились. Наиболее остро почувствовали дефицит металлургические компании сопредельных с Казахстаном территорий, в первую очередь Магнитогорский меткомбинат. Южноуральский гигант вообще был основным получателем казахстанского лома, импорт обеспечивал почти треть его потребностей - 750 тысяч из 2,5 миллиона тонн. Поэтому топ-менеджер комбината обратился в правительство РФ с жалобой на такой неожиданный поворот.

Казахстанские партнеры ежегодно отправляли российским металлургам около миллиона тонн лома. С июня поставки практически прекратились

Особая пикантность ситуации в том, что металлурги Республики Казахстан продолжают отгружать в Россию половину объемов стали, производимой из того же сырья. Это похоже на создание торговых барьеров на едином экономическом пространстве, поэтому Минэкономразвития РФ потребовало рассмотреть вопрос о возможном нарушении принятых правил конкуренции на коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

- Это самый подходящий механизм для решения таких проблем, - считает советник президента СПП Челябинской области Александр Гончаров. - Евразийский экономический союз предполагает региональную экономическую интеграцию со свободным движением товаров. Лом - это товар, и ограничение его движения членом ЕАЭС является нарушением правил союза. Поэтому будем ждать реакции со стороны комиссии, куда направлена вся информация, оценки правомерности действий члена ЕАЭС и начала переговоров с казахстанской стороной. Насколько мы знаем, к решению вопроса уже подключились Минпромторг и Минэкономразвития РФ.

Представители Министерства торговли и интеграции Казахстана, впрочем, отрицают наличие государственных ограничений на вывоз лома, делая упор на то, что введение запрета на его погрузку - следствие принятия хозяйствующим субъектом документа, который не входит в систему нормативно-правовых актов государства.

Отметим, межгосударственные органы к разрешению хозяйственного спора по инициативе южноуральцев привлекаются не впервые. Похожее разбирательство по сигналам челябинских производителей дорожно-строительной техники велось несколько лет назад в отношении китайских машиностроителей, заподозренных в нечестной конкуренции. Итогом расследования стало повышение заградительных пошлин для китайской техники и выравнивание цен на рынке.

Реакция на остановку поставок лома Казахстаном будет мягче, уверены эксперты. Хотя подобные споры решаются в специальном суде, до этого в данном случае может и не дойти. Предполагается, что ситуация разрешится на двухсторонних переговорах или будет рассмотрена на заседание коллегии ЕЭК.

В министерстве промышленности Челябинской области "РГ" сообщили, что знают о проблеме, хотя жалоб от металлургических предприятий по этому поводу не получали.

- Если кто-то обратится с соответствующим запросом, его немедленно возьмут в работу. Будут приняты все возможные меры для поддержки предприятий, - заверили в региональном министерстве.