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16.09.2020 16:32

Аварийный выход

Уральские регионы готовы досрочно выполнить программу расселения ветхого жилья
Текст: Светлана Добрынина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 209(8263)
Проекты досрочного переселения жителей аварийных домов вместе с заявками на дополнительное финансирование программы отправили в федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ власти всех регионов УрФО. В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении из правительственного резервного фонда дополнительно 50 миллиардов рублей для решения задачи опережающего расселения аварийных домов в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда". В ближайшее время деньги будут распределены между регионами-лидерами, успевшими выполнить плановые показатели нынешнего года и готовыми продолжать работу опережающими темпами.

Цель дополнительных вливаний - завершить расселение на год раньше, чем планировалось. Обитатели домов, которые признаны не пригодными для проживания в 2017 году, должны получить ключи от новых квартир до декабря 2023-го. Средства, предусмотренные в федеральном проекте на финальный 2024 год, передадут регионам на три года раньше, но только с учетом их реального потенциала.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
На Ямале снесут новый дом, построенный для расселения ветхого жилья

- Перераспределение ресурсов на ближайшее время - необходимость. Кто справляется с выполнением задач, должен получить финансирование, чтобы втягивать в орбиту программы дома, признанные аварийными уже после января 2017 года, - уверен бывший мэр Екатеринбурга сенатор Аркадий Чернецкий.

По данным фонда, на начало осени 38 регионов страны выполнили целевые показатели 2020-го, среди них и все субъекты УрФО. В пятерку лидеров входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, выполнили план и готовы бороться за дополнительные средства Тюменская, Челябинская и Свердловская области, немного отстает Курганская.

В первом полугодии новые квартиры получили более 7 тысяч югорчан, в ближайших планах округа - снос балков и бараков общей площадью 80 тысяч квадратных метров. В ЯНАО за тот же период переселили 6,85 тысячи человек.

Власти Челябинской области для ускорения расселения непригодных домов в нынешнем году направили из регионального бюджета два миллиарда рублей в дополнение к федеральным 454 миллионам. Благодаря областной добавке перспектива новоселья появилась у тысячи южноуральцев. К концу следующего года в современное жилье переедут не менее трех тысяч южноуральцев.

В Тюменской области принято решение выполнить программу на два года раньше. К июню новые квартиры получили более 2 тысяч бывших обитателей развалюх, показатели перевыполнены в 1,6 раза.

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Свердловская область тоже реализует программу с опережением графика: в первом полугодии в регионе расселено почти 20,5 тысячи квадратных метров аварийных помещений (примерно столько же - за весь 2019 год). В июле регион уже получил из Фонда содействия реформированию ЖКХ деньги вперед.

- Впервые нам поступил аванс от Фонда содействия реформирования ЖКХ на реализацию программы 2021 года. Пока это 320 миллионов из запланированных 1,2 миллиарда рублей. Мы уже начали работу с муниципалитетами по заключению соглашений на предоставление субсидий, чтобы они могли своевременно получить деньги на расселение, - пояснил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

Сколько дополнительных средств достанется каждому региону, власти пока не говорят, но главное - темпы работ не снижаются. Так, в Шадринске Курганской области к концу года сдадут 120-квартирный дом - это половина плана всего Зауралья на нынешний год.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Дополнительные средства позволят быстрее решить жилищную проблему тысяч граждан, которые ждут переселения из аварийных домов. У нас немало регионов, которые активно и успешно выполняют задачу расселения и имеют возможность выполнить свои обязательства в еще более короткие сроки.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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