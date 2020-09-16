Власти Екатеринбурга намерены изучить и рассмотреть нашумевшую в СМИ инициативу директора Музея истории города и председателя городской топонимической комиссии Сергея Каменского. Об этом "Российской газете" сообщили в мэрии. Он предложил ввести трехлетний мораторий на название улиц именами известных людей.

И за это время, как раз к 300-летию города, принять новую стратегию коммеморации - укрепления и передачи памяти о прошлом. Самым дискуссионным и нашумевшим предложением Каменского стал отказ от "именных" улиц, парков и скверов города. По его мнению, куда лучше называть их, например, Солнечная, Счастливый или Лучистый.

"Предложений дать улицам имена известных людей к нам в комиссию поступает очень много, - рассказал "РГ" Сергей Каменский. - От предприятий, депутатов. А новых улиц без названий мало. Чье имя выбрать? Вот, к примеру, поступило предложение от мэра назвать улицу именем умершего недавно Владислава Крапивина, писателя, на книгах которого растет уже третье поколение подростков. Но есть и инженер с "Уралмаша" Борис Сомов. Он придумал уникальный пресс, который используют в производстве деталей лонжеронов Boeing и Airbus. А сколько еще есть известных и достойных уральцев?".

В то же время в городе есть немало названий, присвоенных в результате политического лобби, а не экспертного мнения, либо вовсе случайных. Поэтому и нужна стратегия коммеморации. Как считает Каменский, главное, чтобы память как можно дольше оставалась живой, поэтому не надо превращать город в топонимическое кладбище.

Нужно устраивать экскурсии по местам, где жили или тем более еще живут выдающиеся люди. Записывать и хранить их интервью. А не ограничиваться мемориальной доской на доме после смерти. "Чтобы потом не удивляться, почему люди не знают, чьим именем названа улица, на которой они много лет живут, - говорит Каменский. - Переименование улиц, носящих имена одиозных деятелей прошлого, на людей достойных из сегодняшнего времени - тоже не всегда выход".

К инициативе отказаться от наименования улиц в честь прославленных сограждан и тем более земляков, я отношусь с изумлением. А в честь кого их тогда вообще называть?

На заседание Думы Екатеринбурга, где обсуждали предложение Каменского, он принес восемь портретов известных людей, чьи имена носят улицы Екатеринбурга. Депутаты сумели назвать только четверых...

Тогда руководитель комиссии по топонимике привел в пример район Солнечный в Екатеринбурге, где есть улицы с названиями Счастливая, Лучистая и переулок Золотистый. На на время действия моратория он предложил давать улицам нейтральные названия. Но пока у депутатов нет единого мнения по инициативе Сергея Каменского ввести трехлетний мораторий на названия улиц именами людей.

А в мэрии Екатеринбурга "Российской газете" уточнили, что предложения председателя комиссии по топонимике носят рекомендательный характер.

Как вам это?

Игорь Лобанов, член Совета по топонимике при главе Перми, председатель краевого ­отделения Союза журналистов России:

- К инициативе соседей из Екатеринбурга, которые предлагают отказаться от наименования улиц в честь прославленных сограждан и тем более земляков, я отношусь с изумлением. А в честь кого их тогда вообще называть?

В каждом российском городе есть улица Ленина и ей подобные. Время от времени разгораются споры о необходимости переименования таких улиц. Однако в нашем городе действует правило: переименование возможно лишь тогда, если речь идет о возвращении исторического названия. Так произошло с улицей Большевистской, ставшей снова Екатерининской. Орджоникидзе - Монастырской. Карла Маркса - Сибирской. Коммунистическая - Петропавловской. На этом процесс переименования застопорился из-за негативной реакции жителей, для которых привычное название милее исторической справедливости.

Да и большинство горожан не вкладывают в названия улиц идеологический подтекст. Самый яркий пример для Перми - улица Розалии Землячки, личности неоднозначной. Но переименовать ее, похоже, не удастся. У этой улицы нет исторического названия.

Другое дело - новые улицы. Город растет, а все знаменитые имена уже заняты. И появляются улицы с безликими названиями вроде Сиреневой, Вишневой и прочих Фруктовых. На заседаниях Совета по топонимике периодически обсуждают инициативы присвоить новой улице имя человека, прославившего наш город, внесшего значительный вклад в жизнь края. В большинстве случаев мы такие предложения поддерживаем. И правильно делаем, считаю.

Это не только очень уважительно по отношению к тем людям, память о которых мы хотим сохранить для потомков, но и прекрасная возможность придать уникальность топонимической карте нашего города.

Хотя против Сиреневых и Вишневых я тоже, в общем-то, ничего против не имею. Если нет других, более достойных и значимых названий.

Александр Кожин, руководитель Ростовского отделения Всероссийского общества ­охраны памятников истории и культуры:

- Уверен, в городе обязательно должны быть увековечены имена тех, кто тут жил и вырос.

Недавно одна из улиц Ростова-на-Дону была названа в честь Александра Печерского, ростовчанина, которого теперь знает весь мир. Он организовал побег из концлагеря смерти. А другой улице мы дали имя Сергея Тимофеева - трагически погибшего рок-музыканта.

При этом в каждом городе есть улицы с именами советских деятелей. Вот это пережиток тех времен, когда названия давали по указке сверху. Они не несут информации, не греют душу. А вот местные имена помогут подчеркнуть колорит, расскажут о знаменитостях региона. Это добавит городу уникальности, повысит его туристическую привлекательность.

В Таганроге есть удивительный парень Антон Тимченко. Он пишет на стенах домов портреты замечательных соотечественников. И они становятся городской достопримечательностью.

Подготовили: Лариса Ионова, Александр Шестаков