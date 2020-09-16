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16.09.2020 10:54
Рубрика: Власть

В экономику Тюменской области вложится геологоразведочная компания

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
К тюменскому нефтепромышленному кластеру, в составе которого уже 30 корпораций, присоединился новый участник - ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка".
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

На днях соглашение о долгосрочном сотрудничестве его президент Владимир Толкачев подписал с правительством Тюменской области. Уже обнародованы данные, что в развитие бизнеса на территории Западной Сибири, а значит, и в региональную экономику с социальной сферой крупнейшая в стране геологоразведочная компания на первых порах планирует вложить не менее 100 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба завода "Абсолют"
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Отметим, что свою программу инвестиционный партнер намерен выполнить в два этапа. В ближайший год компания откроет производство на 60-80 рабочих мест с годовым оборотом более 100 миллионов рублей, а через год ее руководство обещает уже 120 рабочих мест и годовой оборот в пределах миллиарда рублей.

Речь идет о создании завода специального геофизического оборудования, на котором будут производить приборы телеметрии и импульсные источники, а также разрабатывать малогабаритный буровой станок. В перспективе, рассказал Владимир Толмачев, в Тюменской области в составе структурных подразделений ПАО появятся учебно-испытательный центр, лаборатория по ремонту и наладке геофизического оборудования и геофизический полигон.

Обмениваясь завизированными документами, тюменский губернатор Александр Моор подчеркнул, что поддерживает инновационные и конкурентоспособные компании, которые хотят развиваться на территории края, а нового партнера поблагодарил за готовность работать сообща.

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