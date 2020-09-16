В документах разработка значится как "электрическая платформа ElectroRoboBase". Тележкой ее называет кандидат наук, федеральный эксперт в сфере транспортных и космических систем Илья Анисимов. Толчком послужил запрос аграриев к тюменским вузам на создание легкого роботизированного механизма для несложных и деликатных операций в поле, на ферме, в теплице.

Конструировать механическую часть не пришлось: платформой для испытаний послужила тележка для перевозки грузов - такие в свое время выпускал Тюменский моторостроительный завод. Машинка простенькая, с ременным механизмом вместо сцепления, парой рычагов, но оригинальная, запатентованная. Отличается маневренностью - на шести колесах разворачивается на месте в любую сторону, подобно танку. Минимальная грузоподъемность по техпаспорту - 350 кило. Ходовая часть состоит из деталей, применяемых при изготовлении различных видов сельхозтехники, поэтому их при износе можно без лишних хлопот заменить. Слабым звеном оказался силовой агрегат - бензиновый мотор мощностью пять лошадиных сил, который, как и запчасти к нему, раньше выпускало уфимское предприятие.

- Этот двигатель и в моральном плане являет прошлый век: чадит, грохочет, за час сжирает горючего на 200 рублей. После переоборудования под электрическую тягу энергия обходится в четыре рубля - столько мы тратим на зарядку батарей, причем их хватает на четыре часа работы. Модернизированная тележка во время испытаний перевозила, не чихая и не кашляя, пару бочек общим весом 400 килограммов. Справится и с куда большим грузом, - рассказывает Илья Анисимов.

Задача - создание механизма достаточно легкого, негромоздкого, экономичного, недорогого и универсального

Впрочем, дело не в грузоподъемности - современные электрокары с тоннами шутя справляются. Задача - создание механизма достаточно легкого, негромоздкого, экономичного, недорогого, вместе с тем универсального - умеющего решать множество задач.

- Перемещать грузы на складе или на улице - лишь одна из них. С помощью подвесных орудий машина должна пахать, бороновать, убирать снег, брать пробы грунта, подстригать газоны и косить траву, поливать растения, готовить бетонную смесь, - перечисляет ученый. - Потенциальный функционал большой. Возможно применение тележки и для армейских нужд.

По мнению Анисимова, изобретать велосипед в сфере электромобилестроения нет резона - очень уж мы отстали от передовых в этом отношении стран. Да ведь никто и не отменял международное разделение труда. Сначала следует, создавая нечто свое, по максимуму использовать имеющиеся продукты и технологии - зарубежные и российские. Ключевой элемент любой электромашины - аккумулятор. Для испытаний взят бэушный с японского электромобиля. В последующем его заменят качественные литий-ионные батареи, выпускаемые на одном из сибирских заводов по иностранной лицензии из российских комплектующих. Другой завод, уральский, может поставлять шасси-"луноходы" - столь же маневренные, как и давно снятая с конвейера тележка тюменских моторостроителей. Ну а за электрический узел отвечает команда Ильи Анисимова из Тюменского индустриального университета (в ней руководитель Вадим Костин, сотрудник центра робототехники студенческой инновационной платформы Станислав Евстропов и старший преподаватель кафедры электроэнергетики Владимир Орлов).

Илья не исключает возможности поставок тележки в зарубежные страны, где небо хмурым бывает редко, в комплекте с небольшими стационарными солнечными батареями для автономной подзарядки (обычно аккумуляторы довольно быстро заряжаются и от обыкновенной электророзетки). Впрочем, дорога до промышленного образца еще не пройдена.