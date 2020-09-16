Новости

Свыше 60 объектов культурного наследия вернули в Перу из-за границы 07:20
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск 15 ракет 07:04
Трамп озвучил новые сроки появления в США вакцины от COVID-19 06:36
Школы и детские сады в столице Южной Кореи откроют с 21 сентября 06:00
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США 05:50
Трамп пообещал принять меры в отношении ВТО 05:33
Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса 05:18
Глава ВОЗ: Длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными 04:50
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья 04:29
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 04:21
Трамп объявил режим ЧП в Орегоне из-за лесных пожаров 04:02
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 03:51
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада 03:07
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию 03:05
Иран пообещал реализовать право на самооборону в случае угрозы 02:37
Трамп пообещал Ирану "очень справедливую сделку" после выборов 02:13
Ураган "Салли" обрушится на южное побережье США через несколько часов 02:02
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки" 01:48
В Новой Зеландии 40 человек пострадали при столкновении автобуса с поездом 01:39
Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин 00:24
Средняя ставка по вкладам в РФ снизилась до исторического минимума 15.09.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 15.09.2020
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 15.09.2020
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 15.09.2020
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 15.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 06:29
Рубрика: Общество

Дети под колпаком?

В уральских школах появились тепловизоры
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 208(8262)
Высокочастотную аппаратуру, считывающую температуру тела учеников на расстоянии, устанавливают в уральских школах. Первый утренний фильтр тепловизорами перед уроками прошли учащиеся самых крупных школ Свердловской области, где обучается более 1100 человек. На цифровой контроль перешли десять гимназий и техникумов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.
У тепловизора минимальная погрешность - три сотых градуса. Фото: Татьяна Андреева/РГ У тепловизора минимальная погрешность - три сотых градуса. Фото: Татьяна Андреева/РГ
У тепловизора минимальная погрешность - три сотых градуса. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Для разделения потоков детей мы открыли три входа в здание. Но на улице все равно образовывалась очередь, ведь ручное измерение даже электронным термометром требует времени. Сейчас ребята, не задерживаясь, проходят турникет, а аппаратура фиксирует, здоров ли ученик, - рассказывает директор гимназии № 35 Елена Никандрова.

На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника

Некоторые школьники даже не поняли, что их состояние здоровья контролируют. Привычно обработали руки дезинфицирующим раствором и, недоуменно оглядываясь, прошли в фойе, не обратив внимания, что за ними пристально следит камера, установленная на потолке. Если температура нормальная, на мониторе у оператора загорается зеленый квадратик. Как только показатель превышает отметку 37, появляется красный свет и звуковой сигнал. Понятно, что тревожная информация не обозначает немедленного изгнания ребенка домой. Разгоряченного ученика повторно проверят и, если опасения подтвердились, отведут к школьному врачу.

Одновременно аппаратура отслеживает состояние 20 человек в секунду. Это одна из самых точных систем измерения температуры тела - погрешность три сотых градуса, говорят специалисты. Летом нынешнего года аналогичные устройства смонтировали в Екатеринбургском метро. Применить опыт транспортников в школах решили, когда учебные заведения после первых же дней занятий начали переходить на дистант. В классах находили больных детей, и стало очевидно: необходим более тщательный контроль.

Средства на приобретение оборудования выделили из областного бюджета. В ближайшем будущем тепловизорами планируется оснастить еще пять школ.

Между тем

Процедура поголовного измерения температуры школьников неожиданно спровоцировала конфликт. Мама одного из учеников школы № 140 Екатеринбурга запретила учителям проводить термометрию: дескать, я не давала согласие на медицинское вмешательство в отношении своего ребенка. О протесте она письменно известила директора школы и заверила, что будет приносить свой термометр, а также справку о здоровье сына.

Как сообщили "РГ" в управлении Роспотребнадзора, возмущение безосновательно. Родители ошибочно расценивают измерение температуры как "медицинское вмешательство", осуществление которого возможно только с согласия пациента. Термометрия в этот перечень не входит.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году