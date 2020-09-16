Высокочастотную аппаратуру, считывающую температуру тела учеников на расстоянии, устанавливают в уральских школах. Первый утренний фильтр тепловизорами перед уроками прошли учащиеся самых крупных школ Свердловской области, где обучается более 1100 человек. На цифровой контроль перешли десять гимназий и техникумов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

- Для разделения потоков детей мы открыли три входа в здание. Но на улице все равно образовывалась очередь, ведь ручное измерение даже электронным термометром требует времени. Сейчас ребята, не задерживаясь, проходят турникет, а аппаратура фиксирует, здоров ли ученик, - рассказывает директор гимназии № 35 Елена Никандрова.

Некоторые школьники даже не поняли, что их состояние здоровья контролируют. Привычно обработали руки дезинфицирующим раствором и, недоуменно оглядываясь, прошли в фойе, не обратив внимания, что за ними пристально следит камера, установленная на потолке. Если температура нормальная, на мониторе у оператора загорается зеленый квадратик. Как только показатель превышает отметку 37, появляется красный свет и звуковой сигнал. Понятно, что тревожная информация не обозначает немедленного изгнания ребенка домой. Разгоряченного ученика повторно проверят и, если опасения подтвердились, отведут к школьному врачу.

Одновременно аппаратура отслеживает состояние 20 человек в секунду. Это одна из самых точных систем измерения температуры тела - погрешность три сотых градуса, говорят специалисты. Летом нынешнего года аналогичные устройства смонтировали в Екатеринбургском метро. Применить опыт транспортников в школах решили, когда учебные заведения после первых же дней занятий начали переходить на дистант. В классах находили больных детей, и стало очевидно: необходим более тщательный контроль.

Средства на приобретение оборудования выделили из областного бюджета. В ближайшем будущем тепловизорами планируется оснастить еще пять школ.

Между тем

Процедура поголовного измерения температуры школьников неожиданно спровоцировала конфликт. Мама одного из учеников школы № 140 Екатеринбурга запретила учителям проводить термометрию: дескать, я не давала согласие на медицинское вмешательство в отношении своего ребенка. О протесте она письменно известила директора школы и заверила, что будет приносить свой термометр, а также справку о здоровье сына.

Как сообщили "РГ" в управлении Роспотребнадзора, возмущение безосновательно. Родители ошибочно расценивают измерение температуры как "медицинское вмешательство", осуществление которого возможно только с согласия пациента. Термометрия в этот перечень не входит.

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