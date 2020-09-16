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16.09.2020 16:24
Рубрика: Власть

Зима рассудит

Власти и энергетики по-разному оценивают подготовку к отопительному сезону
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 209(8263)
По требованию прокуратуры региональная государственная жилинспекция (ГЖИ) проверит в Кургане управляющие компании (УК) с низким уровнем готовности к отопительному сезону, а также выяснит, почему их данные расходятся со сведениями ресурсоснабжающей организации.
Подготовкой к зиме магистральных и внутриквартальных сетей занимаются энергокомпании, а жилфонд - сфера ответственности УК. Фото: Татьяна Андреева/РГ Подготовкой к зиме магистральных и внутриквартальных сетей занимаются энергокомпании, а жилфонд - сфера ответственности УК. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Подготовкой к зиме магистральных и внутриквартальных сетей занимаются энергокомпании, а жилфонд - сфера ответственности УК. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В областном центре две тысячи многоквартирных домов (МКД). Большинство находится на обслуживании 47 УК. Еще 1 сентября многие из них отрапортовали, что провели промывку и опрессовку внутридомовых систем, а значит, к пуску тепла готовы. В целом по городу на 10 сентября этот показатель составлял 90 процентов. А вот генерирующая компания видит ситуацию по-своему: она учитывает не только гидропневматическую промывку и испытания, но и состояние труб, арматуры, теплоизоляции на теплопунктах и еще много чего. По информации теплоэнергетиков на ту же дату, 10 сентября, в Кургане готово к зиме чуть больше половины домов - 56 процентов.

- Многие управляющие компании подают документы о полной готовности, однако во время проверки инспекторы тепловых сетей выявляют многочисленные нарушения, - поясняют в энергокомпании. - Все это может привести к снижению качества услуг, созданию аварийных ситуаций либо к невозможности подачи ресурса в установленный срок.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Требования энергетиков законны, согласен начальник ГЖИ Курганской области Владимир Чупахин. Однако бывают ситуации, когда дом в целом к зиме подготовлен, а какой-то прибор не успели вовремя установить или есть другие мелкие недочеты, которые будут устранены в процессе запуска тепла.

Больше всего ГЖИ волнует ветхий жилфонд. Много старых домов находится в управлении МУП "Прометей", который, собственно, и был создан в 2013 году для обслуживания зданий, от которых отказались частные управляющие организации из-за высокой степени износа и низкого уровня собираемости платы за жилищные услуги. К слову, у энергетиков сегодня нет претензий только к одному из 192 домов этого МУПа. Кроме того, в инспекцию поступили жалобы из домов с непосредственной формой управления (в Кургане таких 32), где много лет толком не проводили ни промывку батарей, ни их опрессовку. Некоторые собственники вообще отказываются готовиться к зиме, другие самовольно меняют схему теплоснабжения, перекладывают трубы. Со всем этим специалисты сейчас разбираются.

Еще одна набившая оскомину проблема связана с бесхозными сетями. Ими, как правило, никто не занимается, пока не случится авария. Сейчас на улице Кирова жители двух домов сидят без горячей воды, а администрация города, по сведениям ГЖИ, спешно решает вопрос финансирования ремонта здешних ничейных сетей.

Между тем

Контроль подготовки к отопительному сезону нынче менее строгий, поскольку жилинспекция ограничена в проведении выездных проверок: их проводят, если существует угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, и только по согласованию с прокуратурой. Остальные надзорные мероприятия приостановлены. В иных случаях специалисты ГЖИ просто контактируют с собственниками жилья, которые сообщают им информацию о выполнении работ, состоянии подъездов, уборке…

Правда, ограничения не мешают рассматривать жалобы жильцов на УК: их с начала года поступило почти 4,5 тысячи, управляющим компаниям выписано штрафов на восемь с лишним миллионов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Отопительный сезон в России

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