Роскачество составило рекомендации, как гражданам выбрать нотариуса. Самое главное: можно смело обращаться к любому нотариусу, если он настоящий. Опасность представляют проходимцы, выдающие себя за человека с печатью.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют избегать как реальных, так и виртуальных посредников при обращении в нотариальную контору.

"Звоните напрямую в нотариальную контору, а не общайтесь с юристом через посредников, - советуют в Роскачестве. - Ищите актуальную и достоверную информацию о нотариате, нотариальных действиях и тарифах на совершение нотариальных действий на портале Федеральной нотариальной палаты либо на сайтах нотариальных палат регионов. Помните, что нотариус консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно".

Если вы ищете нотариуса в интернете, обращайте внимание на все детали: на пометки о рекламе, на отзывы о фирме в Сети, на адрес сайта. Даже на первой странице поисковой выдачи, в зависимости от запроса, могут попадаться мошенники, рассказывают эксперты.

"Если вы попали на сайт нотариальной конторы, обратите внимание на его оформление. Отсутствие защищенного соединения, кричащий стиль, активное навязывание услуг - все это маячки того, что, скорее всего, вы на фишинговом сайте якобы юридической конторы", - говорится в рекомендациях.

"Доверие граждан к разного рода бесплатным юридическим консультациям, которые часто мимикрируют под вывески государственных организаций, убито на корню, - говорит заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов. - Но у людей редко возникают подозрения, что под вывеской нотариуса могут скрываться мошенники. Поэтому для привлечения клиентов открываются сайты с подставными страницами, на которых чат-боты имитируют консультантов, создается и размещается на просторах интернета баннерная реклама, и, конечно, данные сайты всплывают при поисковой выдаче. Например, по запросам о бесплатной юридической помощи позиции таких фейковых сайтов на первых же страницах могут быть весьма высоки".

Часто мошенники создают сайты, стилизованные под сайты нотариальных контор. Поэтому юристы рекомендуют внимательно прочитать договор, прежде чем отдавать деньги кому-то, кто старательно изображает энергичного профессионала.

Эксперты назвали фразы-маячки, которые должны вызывать тревогу у граждан.

"Запомните: "оказание консультационных услуг", "оценка проблемы" и "анализ правовых путей для разрешения" - это формулировки, ни о чем не говорящие, то есть потребитель заплатит деньги без оказания услуги", - рассказывает Александр Борисов.

В интернете также можно найти "специалистов", обещающих составление брачного договора, соглашения о разделе имущества супругов и даже завещания.

Нередки случаи, когда граждане приходили в нотариальную контору, имея на руках документ, написанный такими "юристами", и выяснялось, что его содержание попросту противоречит положениям закона. То есть люди платили деньги за безграмотный документ.