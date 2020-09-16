Новости

Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
Вышел трейлер комедийного хоррора "Любовь и монстры" 17:18
Компания-владелец фургона погибшего Сергея Захарова оспорила приговор Ефремову 17:18
Минск: БГУ представит в Петербурге свои научно-технические разработки 17:14
В Ростове осудили участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 17:13
В Словении деревянную статую Меланьи Трамп заменили бронзовой 17:10
Новый премьер Японии выступил за стабильные отношения с Россией 17:03
МВД опровергло задержание целого отдела полиции Псковской области 17:02
СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье 16:40
Курган остался без света из-за аварии 16:36
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси 16:34
Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 17:30
Рубрика: Власть

Доверьтесь печати

Роскачество объяснило гражданам, как выбрать нотариуса
Текст: Владислав Куликов
Роскачество составило рекомендации, как гражданам выбрать нотариуса. Самое главное: можно смело обращаться к любому нотариусу, если он настоящий. Опасность представляют проходимцы, выдающие себя за человека с печатью.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют избегать как реальных, так и виртуальных посредников при обращении в нотариальную контору.

Фото: iStock
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне

"Звоните напрямую в нотариальную контору, а не общайтесь с юристом через посредников, - советуют в Роскачестве. - Ищите актуальную и достоверную информацию о нотариате, нотариальных действиях и тарифах на совершение нотариальных действий на портале Федеральной нотариальной палаты либо на сайтах нотариальных палат регионов. Помните, что нотариус консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно".

Если вы ищете нотариуса в интернете, обращайте внимание на все детали: на пометки о рекламе, на отзывы о фирме в Сети, на адрес сайта. Даже на первой странице поисковой выдачи, в зависимости от запроса, могут попадаться мошенники, рассказывают эксперты.

"Если вы попали на сайт нотариальной конторы, обратите внимание на его оформление. Отсутствие защищенного соединения, кричащий стиль, активное навязывание услуг - все это маячки того, что, скорее всего, вы на фишинговом сайте якобы юридической конторы", - говорится в рекомендациях.

"Доверие граждан к разного рода бесплатным юридическим консультациям, которые часто мимикрируют под вывески государственных организаций, убито на корню, - говорит заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов. - Но у людей редко возникают подозрения, что под вывеской нотариуса могут скрываться мошенники. Поэтому для привлечения клиентов открываются сайты с подставными страницами, на которых чат-боты имитируют консультантов, создается и размещается на просторах интернета баннерная реклама, и, конечно, данные сайты всплывают при поисковой выдаче. Например, по запросам о бесплатной юридической помощи позиции таких фейковых сайтов на первых же страницах могут быть весьма высоки".

Часто мошенники создают сайты, стилизованные под сайты нотариальных контор. Поэтому юристы рекомендуют внимательно прочитать договор, прежде чем отдавать деньги кому-то, кто старательно изображает энергичного профессионала.

Фото: Александр Корольков
Оплата кредита через нотариуса повышает финансовую безопасность

Эксперты назвали фразы-маячки, которые должны вызывать тревогу у граждан.

"Запомните: "оказание консультационных услуг", "оценка проблемы" и "анализ правовых путей для разрешения" - это формулировки, ни о чем не говорящие, то есть потребитель заплатит деньги без оказания услуги", - рассказывает Александр Борисов.

В интернете также можно найти "специалистов", обещающих составление брачного договора, соглашения о разделе имущества супругов и даже завещания.

Нередки случаи, когда граждане приходили в нотариальную контору, имея на руках документ, написанный такими "юристами", и выяснялось, что его содержание попросту противоречит положениям закона. То есть люди платили деньги за безграмотный документ.

Власть Право Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток