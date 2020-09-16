Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.08.2020 г. № П/0310 "Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, требований к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электронной форме"

Зарегистрирован 15.09.2020 г. № 59851

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.09.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920 "Об утверждении форм заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и предоставляемых с ними документов в электронной форме, а также формы заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ" (зарегистрирован Минюстом России 09.03.2016 г., регистрационный № 41343 (с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 27.10.2016 № 679 (зарегистрирован Минюстом России 23.12.2016 г., регистрационный № 44907), от 09.08.2018 № 418 (зарегистрирован Минюстом России 08.10.2018 г., регистрационный № 52351), от 26.09.2018 № 524 (зарегистрирован Минюстом России 22.10.2018 г., регистрационный № 52485).