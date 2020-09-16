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15.09.2020 23:50
Рубрика: Общество

Маски не сброшены

Россия готовится к сезону гриппа, продолжая борьбу с COVID-19
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Все регионы готовы к традиционному росту заболеваемости в осенний период. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На фоне сохраняющейся угрозы коронавируса в правительстве просят людей бережно относиться к здоровью и следовать действующим предписаниям. Граждане отвечают активной вакцинацией от гриппа - уже привились почти 7,5 миллиона человек.
С сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Фото: РИА Новости www.ria.ru С сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Фото: РИА Новости www.ria.ru
С сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин собрал на неделе заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Плавное снижение показателей по заболеванию и поэтапная отмена вводившихся ограничений еще не повод терять бдительность. "Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ и гриппом, - подчеркнул глава правительства. - Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких. Для этого необходимо следовать предписаниям специалистов".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- От того, насколько ответственно и бережно все мы будем относиться к своему здоровью и здоровью своих родных, зависит, как быстро мы пройдем этот непростой период, - считает премьер.

Хоть граждане и устали от ограничений и запретов, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала всех мобилизоваться в эпидемиологический сезон и соблюдать обязательные, но несложные меры предосторожности. "Чтобы не допустить каких-либо иных ограничений, которых сегодняшняя эпидемиологическая ситуация не требует", - предупредила она.

Даже в Москве с ее многомиллионным населением рассчитывают прожить осень без новых жестких требований. "Никаких дополнительных ограничений, санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными", - заявил мэр города Сергей Собянин. Только их нужно соблюдать, заметил он: соблюдать масочный режим на транспорте и в магазинах, организациями общественного питания и другими предприятиями. "В этом случае, мы думаем, ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы. Это очень важно. Считаю, что мы должны справиться с ней", - сказал столичный градоначальник.

Ситуация с коронавирусом в целом по стране остается стабильной, заверила главный санитарный врач. Только в 15 регионах темп прироста составляет чуть больше одного процента. Наблюдаемый в последнюю декаду рост заболеваемости незначителен и объясняется несколькими факторами. Это расширение тестирования в регионах, возвращение организаций от удаленной к очной форме работы, возвращение граждан с отдыха, пересменки у вахтовиков.

Впрочем, ситуация остается управляемой, уверена Анна Попова. Дополнительной гарантией выступает кампания по вакцинации населения от гриппа. Прививку сделали почти 7,5 миллиона человек. "В этом году население очень активно идет на вакцинацию, реагируя на предостережения медицинских работников и понимая свою ответственность в этот сложный период и за свое здоровье, и за здоровье окружающих", - подтвердил Михаил Мурашко. Закуплено более 60 миллионов доз вакцины. Правительство дополнительно направило более 4 миллиардов рублей, чтобы приобрести препарат еще на 15 миллионов человек.

"Все регионы сегодня готовы к росту заболеваемости", - отчитался глава минздрава. 126 тысяч коек - на пике их было 184 тысячи - сохраняются под пациентов с COVID-19, заняты около 80 процентов. "Мы используем сегодня формат коек двойного назначения, которые могут быть очень быстро переоснащены для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией или пациентов, поступающих с гриппом", - рассказал министр.

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Михаил Мурашко, министр здравоохранения:

- Активно проводится вакцинация против гриппа. Закуплено уже более 60 млн доз вакцины. Уже привито почти 7,5 миллиона человек. Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, реагируя на предостережения медицинских работников и понимая свою ответственность в этот сложный период и за свое здоровье, и за здоровье окружающих.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора:

- Для гриппа и ОРВИ принципы защиты и профилактики одинаковы. Это масочный режим, соблюдение гигиены рук, окружающих предметов, соблюдение всех требований и рекомендаций, которые записаны Роспотребнадзором. Это, безусловно, позволит сохранить здоровье, защищаясь и от COVID, и от сезонного гриппа, и от острых респираторных вирусных инфекций.

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