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16.09.2020 15:26
Рубрика: Экономика

Завтра туриста

Россияне прокладывают в Беларуси новые онлайн-маршруты
Текст: Александр Митюков (mityakov@sb.by)
Побывать в Брестской крепости, заглянуть на полесскую ярмарку середины прошлого века или прокатиться на старинной лодке викингов, драккаре… Все это и многое другое - огромный туристический потенциал Бреста и области, с которым не так давно познакомились представители турбизнеса Республики Коми, Псковской и Новгородской областей.
В гостинице "Буг", где в свое время останавливался Владимир Высоцкий, есть музей великого актера и поэта. Фото: БЕЛТА В гостинице "Буг", где в свое время останавливался Владимир Высоцкий, есть музей великого актера и поэта. Фото: БЕЛТА
В гостинице "Буг", где в свое время останавливался Владимир Высоцкий, есть музей великого актера и поэта. Фото: БЕЛТА

Презентация прошла в формате видеосвязи, которую организовали Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и управление спорта и туризма облисполкома.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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- Я выходил в онлайн прямо из центра города, стоя на пешеходной улице Советской, одном из центров притяжения туристов, - Денис Никитюк, заведующий сектором управления спорта и туризма Брестского облисполкома, делится впечатлениями от встречи. - Формат знакомства себя оправдал. Псков, Новгород, Сыктывкар услышали и увидели Брест дистанционно, отметив новые маршруты, которые могут быть освоены уже в следующий сезон. За время марафона было около 50 подключений. Субъекты бизнеса обустраивали логистику на будущее. Этот год из-за сложной эпидемиологической обстановки был не самым лучшим в плане посещения туристами Бреста. Сезон на уровне 30 процентов от уровня прошлого года.

Онлайн-диалог предусматривал обмен опытом, презентации новых проектов, возможности агротуризма, гастрономического, культурно-познавательного, промышленного и медицинского туризма. И в этом плане Прибужью есть что показать. Например, агроусадебный кластер "Муховэцька кумора" только в одном из многочисленных проектов предлагает маршрут, который свяжет Кобринский и Жабинковский районы. Это совместный проект облисполкома и кластера, предполагающего активный туризм: велопоездки, водные походы. Кстати, покатушки по реке на весьма антуражном драккаре, которые предлагают в "куморе", давно полюбились многочисленным туристам. В том числе и российским. А остановиться гостям из Пскова или Сыктывкара можно не только в агроусадьбе, но и в санаториях. Их представители также рассказали о своих возможностях.

Михаил Юркевич, директор международного молодежного бюро "Спутник" и председатель правления ассоциации организации туризма "Партнерство", говорит, что для гостей в первую очередь интересны Брест и его крупные брендовые объекты. Таких два: Беловежская Пуща и крепость. В городе есть несколько уникальных музеев, в том числе "Берестье" и "Спасенные художественные ценности". В самой крепости - четыре музея.

А еще туристу предложат посетить уникальную усадьбу в пригороде - дворец Немцевичей, музей в гостинице "Буг", где в свое время останавливался Владимир Высоцкий, Музей железнодорожной техники.

Фото: iStock
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Можно прогуляться по первой в стране пешеходной улице Советской, именуемой в народе брестским Арбатом, - с аллеей фонарей и фонарщиком, который их зажигает… На неспешное знакомство со всем этим нужно гораздо больше времени, чем однодневный наскок в крепость. По большому счету только на цитадель с ее новыми музеями, где в этом году открылась экспозиция, посвященная форту, где сражался майор Гаврилов, можно отвести несколько дней.

У российских коллег этот онлайн-марафон оставил позитивные впечатления. Радушный Брест ждет россиян в гости.

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