Росстандарт переведет все этапы разработки ГОСТов в онлайн

Вся деятельность по разработке стандартов будет вестись в цифровом сервисе, функционально он уже готов, рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

"Все технические комитеты охвачены информационной системой "Береста", которая описывает все процессы - от идеи и начала разработки до принятия стандарта, - сказал он. - В декабре мы должны ввести уже по всем техническим комитетам процедуру электронного голосования, это должно совпасть с изменениями в законодательство по стандартизации".

Сейчас, по словам Абрамова, в Госдуме рассматривается правительственная инициатива, которая должна де-юре сделать эту информационную систему основным инструментом стандартизации. "Мы ожидаем полное наполнение этой системы всеми пользователями тоже к концу года. Именно этот цифровой сервис способен ускорить темпы стандартизации, улучшить качество работы, вовлечь как можно больше заинтересованных экспертов", - добавил он.

Полностью интервью руководителя Росстандарта Алексея Абрамова читайте в ближайших номерах "Российской газеты".