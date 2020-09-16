Ростуризм предложил увеличить максимальный кешбэк за туры до 50 тыс. рублей

Вместе с этим предлагается упростить условия участия в программе. Например, необходимый период проживания в отеле планируется сократить до двух ночей, а минимальную стоимость путевки отменить. Кроме того, программа может быть распространена на санатории и места детского отдыха. То есть в этом случае получить кешбэк можно будет при покупке путевки в санаторий или детский лагерь, а не только тура, круиза или бронирования отеля в России.

Изменить условия участия в программе в Ростуризме решили по итогам первой акции распродажи туров по России, которая прошла с 21 по 28 августа. Программа направлена на поддержку внутреннего туризма. Россияне могли купить туры в течение срока проведения акции и получить обратно от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

В программе приняли участие более 50 тысяч россиян. Они купили туры на общую сумму более миллиарда рублей.

После завершения программы вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у президента Владимира Путина в начале сентября предложил повторно провести акцию, распространив ее на новогодние каникулы. Президент поддержал идею и предложил правительству проработать возможность выделения дополнительных средств на проведение программы на следующий год.

Возможность повторного проведения акции позитивно оценили представители туриндустрии. При этом они высказались за увеличение сроков проведения акции и смягчения условий участия в программе. В частности, высказывались предложения установить срок действия программы не менее месяца, а также сделать акцию регулярной и проводить ее два раза в год, в межсезонье.

Вместе с этим туроператоры обратили внимание на необходимость доработать технические вопросы. Например, усовершенствовать сайт, на котором были представлены предложения.