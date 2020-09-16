С середины следующего года начнётся ужесточение бюджетной политики

Россия вернётся к сдерживанию чрезмерных расходов бюджета до конца 2021 года. Об этом в среду, 16 сентября, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Возвращение к исполнению бюджетного правила произойдет к 2022 году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Глава ведомства пояснил, что большой объем выделенных антикризисных средств позволяет ожидать более жесткой макроэкономической политики. В следующем году важно расширение экономики, потому что это будет основным источником доходов бюджета, но уже во втором полугодии поддержка экономики мерами бюджетной политики начнет снижаться, а в 2022-2023 годах уровень расходов будет соответствовать параметрам бюджетного правила.

Как пояснили в Минэкономразвития, бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля.