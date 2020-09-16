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16.09.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Фаворитов бьют

Сергей Гончар хочет видеть больше российских игроков в финале Кубка Стэнли
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
Обладатель Кубка Стэнли как игрок и тренер, участник четырех Олимпийских игр в составе сборной России, знаменитый защитник Сергей Гончар в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о нынешнем плей-офф НХЛ, успехе российских игроков, а также о своей тренерской карьере.
Форвард Никита Кучеров в розыгрыше Кубка Стэнли набрал уже 25 очков по системе "гол плюс пас". Фото: REUTERS Форвард Никита Кучеров в розыгрыше Кубка Стэнли набрал уже 25 очков по системе "гол плюс пас". Фото: REUTERS
Форвард Никита Кучеров в розыгрыше Кубка Стэнли набрал уже 25 очков по системе "гол плюс пас". Фото: REUTERS

Сергей, можно ли сказать, что до полуфинала плей-офф НХЛ в этом непростом сезоне дошли те, кто сумел лучше подготовиться с учетом ограниченного количества времени?

Сергей Гончар: Да, получается, что "Тампа-Бэй", "Нью-Йорк Айлендерс", "Даллас" и "Вегас" оказались готовы лучше других. Этим командам удалось набрать обороты, войти в игру и дойти до этой стадии.

Говорит ли то, что в трех командах из четырех играют российские вратари, что у нас очень хорошая вратарская школа?

Сергей Гончар: Конечно! В лиге сегодня много российских вратарей. В "Нью-Йорк Рейнджерс" играют двое - Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Во "Флориде" Сергей Бобровский, и здесь среди полуфиналистов сразу трое - Андрей Василевский в "Тампе", Антон Худобин в "Далласе" и Семен Варламов в "Нью-Йорк Айлендерс". Наши вратари сейчас востребованы в НХЛ и готовы играть на высочайшем уровне.

Ожидали ли вы от Антона Худобина из "Далласа", что именно он станет основным голкипером команды и поможет ей дойти до финала?

Сергей Гончар: Он же и раньше показывал, что способен играть на высоком уровне. Считавшийся основным вратарем Бен Бишоп очень часто получал травмы, и Худобин по ходу сезона становился основным. Так что его игра меня совсем не удивляет.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Гол Дениса Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ

Вы следите за матчами "Далласа"? Если Александра Радулова все хорошо знают, то автор шайбы, которая вывела "звезд" в финал, Денис Гурьянов не слишком известен широкому кругу российских болельщиков.

Сергей Гончар: Слежу за этим клубом после того как закончил играть, ведь мне довелось выступать за "звезд". Что касается Гурьянова, то у него огромный потенциал, не зря же он был выбран в первом раунде драфта. Просто на то чтобы заиграть, у него ушло какое-то время. Но для меня игра Дениса не стала откровением - я знал, что рано или поздно он заиграет на таком уровне. У Гурьянова хорошая скорость, он мастеровитый хоккеист. В этом году ему давали все больше и больше игрового времени, и он начал обретать уверенность. Благодаря этому мы видим результат - набирает очки и помогает команде побеждать.

В другой паре "Тампа-Бэй" находится в шаге от выхода в финал в противостоянии с "Айлендерс". Как вам игра лидера "молний" Никиты Кучерова? Он стабильно набирает очки.

Сергей Гончар: Вот уж чья результативная игра не удивляет. А вот то, как он действует в обороне, отрабатывает у своих ворот, как терпит, когда соперники постоянно бьют его - это впечатляет. Кучерову в нынешнем сезоне удалось перестроиться и он показывает настоящий "плей-оффофский" хоккей, когда отрабатывает в обороне, ловит на себя шайбы. Видно, что человек повзрослел и хочет выиграть Кубок Стэнли.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Кто фаворит этого плей-офф? Кто должен встретиться с "Далласом" в финале?

Сергей Гончар: Нынешний сезон получился неожиданным, и все те, кто считался фаворитами, вылетели из борьбы уже на ранних стадиях. В этих противостояниях я бы хотел, чтобы в финал вышли "Даллас" и "Тампа-Бэй", поскольку там больше всего россиян. Будем смотреть, болеть за них.

Вы как тренер принимали участие в нынешнем плей-офф. Пришлось играть без зрителей. Как это сказывается на игре?

Сергей Гончар: Отсутствие зрителей чувствовалось, эмоциями трибун игроки не заряжались. Приходилось им как-то самим себя заводить, что не у всех получалось. И отсюда, наверное, и получились те результаты, которые мы видим. Энергетики явно не хватает, хотя борьбы на льду достаточно - ведь это плей-офф.

Многих удивил вылет "Вашингтона" Александра Овечкина на ранней стадии. Что случилось с командой?

Сергей Гончар: Я могу только предполагать, что там произошло. Может быть, им просто не хватило времени, чтобы раскачаться и заиграть. Когда ты играешь в чемпионате, то ты на ходу, у тебя все налажено в игре. А тут большой перерыв и надо все начинать практически с нуля. Не так просто заново вкатиться в игру.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Долгое время в НХЛ наши защитники были в числе самых лучших по результативности. Сейчас ярко выраженных атакующих защитников из России в лиге нет. Почему так происходит?

Сергей Гончар: Я бы не сказал, что уж совсем нет. Михаил Сергачев из "Тампы", Иван Проворов из "Филадельфии". Ребята не так много набирают очков, но они не на последних ролях в своих клубах. Тот же Проворов в нынешнем плей-офф забивал, набирал очки. Просто стоит понимать, что они молодые ребята и им нужно какое-то время для того, чтобы развить бомбардирские качества. Потому что во всех командах с защитников в первую очередь требуют надежно играть у своих ворот.

После поражения "Питтсбурга" вы лишились работы. Как теперь обстоят ваши дела?

Сергей Гончар: Смотрю хоккей, разговариваю с командами по поводу трудоустройства. Пока все в летнем режиме, несмотря на то, что сейчас уже календарная осень. Но у нас по понятным причинам все сдвинулось по времени.

То есть вы собираетесь продолжить тренерскую карьеру?

Сергей Гончар: Да.

Сергей Гончар: Наши вратари сейчас востребованы в НХЛ и готовы играть на высочайшем уровне

Тяжело ли дался переход из игроков в тренеры?

Сергей Гончар: Когда играл, думаю, что не понимал, насколько это тяжело - быть тренером. Сколько работы приходится делать. Сейчас вот чтобы пятиминутное видеособрание сделать, нужно полтора-два часа поработать, чтобы подготовиться. Объем работы огромный, особенно в "Питтсбурге", где мы всегда все разбирали до мельчайших деталей. Как игрок ты всего этого не видишь и не понимаешь, сколько времени и сил тратит тренерский штаб на подготовку к матчу.

Вы выигрывали Кубок Стэнли как игрок и как тренер, этим результатом могут похвастаться немногие. А какая из этих побед более тяжелая и ценная?

Сергей Гончар: Обе победы получились тяжелыми и запомнились на всю жизнь. Но это совершенно разные ощущения. Как игрок ты осознаешь, что ты можешь выйти на лед и сам сделать что-то для победы. Как тренер ты больше работаешь до матча, переживаешь на скамейке, понимаешь, что сейчас ты уже не можешь ничем помочь на площадке. Поверьте, много сил и труда было вложено в оба успеха.

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