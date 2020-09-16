Обладатель Кубка Стэнли как игрок и тренер, участник четырех Олимпийских игр в составе сборной России, знаменитый защитник Сергей Гончар в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о нынешнем плей-офф НХЛ, успехе российских игроков, а также о своей тренерской карьере.

Сергей, можно ли сказать, что до полуфинала плей-офф НХЛ в этом непростом сезоне дошли те, кто сумел лучше подготовиться с учетом ограниченного количества времени?

Сергей Гончар: Да, получается, что "Тампа-Бэй", "Нью-Йорк Айлендерс", "Даллас" и "Вегас" оказались готовы лучше других. Этим командам удалось набрать обороты, войти в игру и дойти до этой стадии.

Говорит ли то, что в трех командах из четырех играют российские вратари, что у нас очень хорошая вратарская школа?

Сергей Гончар: Конечно! В лиге сегодня много российских вратарей. В "Нью-Йорк Рейнджерс" играют двое - Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Во "Флориде" Сергей Бобровский, и здесь среди полуфиналистов сразу трое - Андрей Василевский в "Тампе", Антон Худобин в "Далласе" и Семен Варламов в "Нью-Йорк Айлендерс". Наши вратари сейчас востребованы в НХЛ и готовы играть на высочайшем уровне.

Ожидали ли вы от Антона Худобина из "Далласа", что именно он станет основным голкипером команды и поможет ей дойти до финала?

Сергей Гончар: Он же и раньше показывал, что способен играть на высоком уровне. Считавшийся основным вратарем Бен Бишоп очень часто получал травмы, и Худобин по ходу сезона становился основным. Так что его игра меня совсем не удивляет.

Вы следите за матчами "Далласа"? Если Александра Радулова все хорошо знают, то автор шайбы, которая вывела "звезд" в финал, Денис Гурьянов не слишком известен широкому кругу российских болельщиков.

Сергей Гончар: Слежу за этим клубом после того как закончил играть, ведь мне довелось выступать за "звезд". Что касается Гурьянова, то у него огромный потенциал, не зря же он был выбран в первом раунде драфта. Просто на то чтобы заиграть, у него ушло какое-то время. Но для меня игра Дениса не стала откровением - я знал, что рано или поздно он заиграет на таком уровне. У Гурьянова хорошая скорость, он мастеровитый хоккеист. В этом году ему давали все больше и больше игрового времени, и он начал обретать уверенность. Благодаря этому мы видим результат - набирает очки и помогает команде побеждать.

В другой паре "Тампа-Бэй" находится в шаге от выхода в финал в противостоянии с "Айлендерс". Как вам игра лидера "молний" Никиты Кучерова? Он стабильно набирает очки.

Сергей Гончар: Вот уж чья результативная игра не удивляет. А вот то, как он действует в обороне, отрабатывает у своих ворот, как терпит, когда соперники постоянно бьют его - это впечатляет. Кучерову в нынешнем сезоне удалось перестроиться и он показывает настоящий "плей-оффофский" хоккей, когда отрабатывает в обороне, ловит на себя шайбы. Видно, что человек повзрослел и хочет выиграть Кубок Стэнли.

Кто фаворит этого плей-офф? Кто должен встретиться с "Далласом" в финале?

Сергей Гончар: Нынешний сезон получился неожиданным, и все те, кто считался фаворитами, вылетели из борьбы уже на ранних стадиях. В этих противостояниях я бы хотел, чтобы в финал вышли "Даллас" и "Тампа-Бэй", поскольку там больше всего россиян. Будем смотреть, болеть за них.

Вы как тренер принимали участие в нынешнем плей-офф. Пришлось играть без зрителей. Как это сказывается на игре?

Сергей Гончар: Отсутствие зрителей чувствовалось, эмоциями трибун игроки не заряжались. Приходилось им как-то самим себя заводить, что не у всех получалось. И отсюда, наверное, и получились те результаты, которые мы видим. Энергетики явно не хватает, хотя борьбы на льду достаточно - ведь это плей-офф.

Многих удивил вылет "Вашингтона" Александра Овечкина на ранней стадии. Что случилось с командой?

Сергей Гончар: Я могу только предполагать, что там произошло. Может быть, им просто не хватило времени, чтобы раскачаться и заиграть. Когда ты играешь в чемпионате, то ты на ходу, у тебя все налажено в игре. А тут большой перерыв и надо все начинать практически с нуля. Не так просто заново вкатиться в игру.

Долгое время в НХЛ наши защитники были в числе самых лучших по результативности. Сейчас ярко выраженных атакующих защитников из России в лиге нет. Почему так происходит?

Сергей Гончар: Я бы не сказал, что уж совсем нет. Михаил Сергачев из "Тампы", Иван Проворов из "Филадельфии". Ребята не так много набирают очков, но они не на последних ролях в своих клубах. Тот же Проворов в нынешнем плей-офф забивал, набирал очки. Просто стоит понимать, что они молодые ребята и им нужно какое-то время для того, чтобы развить бомбардирские качества. Потому что во всех командах с защитников в первую очередь требуют надежно играть у своих ворот.

После поражения "Питтсбурга" вы лишились работы. Как теперь обстоят ваши дела?

Сергей Гончар: Смотрю хоккей, разговариваю с командами по поводу трудоустройства. Пока все в летнем режиме, несмотря на то, что сейчас уже календарная осень. Но у нас по понятным причинам все сдвинулось по времени.

То есть вы собираетесь продолжить тренерскую карьеру?

Сергей Гончар: Да.

Сергей Гончар: Наши вратари сейчас востребованы в НХЛ и готовы играть на высочайшем уровне

Тяжело ли дался переход из игроков в тренеры?

Сергей Гончар: Когда играл, думаю, что не понимал, насколько это тяжело - быть тренером. Сколько работы приходится делать. Сейчас вот чтобы пятиминутное видеособрание сделать, нужно полтора-два часа поработать, чтобы подготовиться. Объем работы огромный, особенно в "Питтсбурге", где мы всегда все разбирали до мельчайших деталей. Как игрок ты всего этого не видишь и не понимаешь, сколько времени и сил тратит тренерский штаб на подготовку к матчу.

Вы выигрывали Кубок Стэнли как игрок и как тренер, этим результатом могут похвастаться немногие. А какая из этих побед более тяжелая и ценная?

Сергей Гончар: Обе победы получились тяжелыми и запомнились на всю жизнь. Но это совершенно разные ощущения. Как игрок ты осознаешь, что ты можешь выйти на лед и сам сделать что-то для победы. Как тренер ты больше работаешь до матча, переживаешь на скамейке, понимаешь, что сейчас ты уже не можешь ничем помочь на площадке. Поверьте, много сил и труда было вложено в оба успеха.