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16.09.2020 06:00
Рубрика: В мире

Школы и детские сады в столице Южной Кореи откроют с 21 сентября

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работа школ и детских садов в Сеуле, Инчхоне и провинции Кенгидо возобновится с 21 сентября. Об этом рассказали в Министерстве образования Республики Корея, напомнив, что эти учреждения были закрыты с 26 августа на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

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"Даже после открытия школ и детских садов ряд санитарных ограничений останутся в силе, поэтому некоторые из учеников продолжат онлайн-обучение. Согласно требованиям, в начальных и средних классах число детей не должно превышать 1/3 от обычной наполняемости, а в старших - 2/3", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Уточняется, что открытыми школы и детсады будут до 11 октября. Затем специалисты изучат эпидемическую ситуацию в образовательных учреждениях и примут новое решение о продлении их работы либо о закрытии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2 в Южной Корее получили 22 тысячи 504 человека. В последние две недели ежедневное число заразившихся в стране не превышает 200 человек.

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