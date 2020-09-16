Си Цзиньпин обозначил ориентиры в сотрудничестве КНР и ЕС

Таким образом лидер Китая указал направления формирования китайско-европейского всестороннего стратегического партнерства на еще более высоком уровне. "Чем решительнее и тверже будет сила мирного сосуществования между КНР и ЕС, тем больше будет гарантий мира и процветания во всем мире", - отметил председатель КНР Си Цзиньпин, обозначив фундамент и важное значение развития китайско-европейских отношений.

Си Цзиньпин провел совместную видеоконференцию с канцлером председательствующей в ЕС Германии Ангелой Меркель, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вечером 14 сентября. В ходе совещания китайская сторона выступила с инициативой, что в будущем Китай и Европа должны укрепить координацию и содействие в секторе макроэкономической политики, усилить сотрудничество по разработке вакцин, стремительно сделать вакцины общедоступными в глобальном масштабе и на основе уважения воли африканских стран активно развернуть трехстороннее сотрудничество.

На инициативы руководителя Китая положительно отреагировали европейские лидеры, выразив готовность активизировать сотрудничество с Китаем в международных организациях, таких как ВОЗ, ВТО. Они также надеются, чтобы вести диалог с Китаем на равноправной основе в области прав человека и надлежащим образом решать разницы и разногласия.

На фоне беспрецедентных изменений в мире, Китай и Европа должны путем диалога укрепить взаимопонимание и доверие, путем сотрудничества расширять общие интересы, чтобы придать больше позитивной энергии международному сообществу в борьбе с эпидемией, восстановлении экономики и сохранении справедливости.