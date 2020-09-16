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16.09.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП

Текст: Владимир Кузьмин

В следующем году правительство дополнительно займет 875 миллиардов рублей для компенсации выпадающих доходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы. Объем госдолга в следующие два года вырастет до 20 процентов ВВП. Сохранение около этого уровня важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентов ставок в экономике, подчеркнул глава Минфина.

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По словам министра, краткосрочный рост заимствования бюджетного сектора допустим в период спада, но когда рост частного сектора будет восстанавливаться, такая политика может привести к вытеснению частных инвестиций. Поэтому постепенно объем дефицита бюджета планируется сокращать. "С 4,4 процента ВВП в текущем году до 2,4 процента в следующем году, и мы выйдем на траекторию около одного процента дефицита от валового внутреннего продукта в период 2022 года и далее", - заявил Силуанов.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Бюджет 2020-2022

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