Силуанов: Кабмин увеличит расходы бюджета на финансирование нацпроектов

К 2023 году правительство намерено на 40 процентов увеличить расходы бюджета на финансирование национальных проектов и реализацию мер, озвученных президентом в Послании Федеральному Собранию, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании кабмина.

В докладе о проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы он подчеркнул рост расходов по сравнению с докризисными планами формирования бюджета. "Основная задача, основной приоритет бюджетной политики - это выполнение тех национальных целей развития, которые поставлены президентом", - заметил глава Минфина. В 2021 году расходы госказны на нацпроекты вырастут примерно на 15 процентов к уровню текущего года, а в 2023 году - уже почти на 40 процентов.

"Особый акцент сделан на мерах по снижению бедности", - рассказал Силуанов. В частности, предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Более чем в четыре раза вырастут расходы на распространение механизма социального контракта на все регионы. Существенно, по словам министра, увеличивается финансирование национальных проектов "Демография", "Образование", план по развитию цифровой экономики и стимулированию экспорта.