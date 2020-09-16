Силуанов: Кабмин увеличит расходы бюджета на финансирование нацпроектов

Новости

Курган остался без света из-за аварии 16:36
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси 16:34
Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 15:20
Глава ОКР приветствовал возвращение Медведевой к Тутберидзе 15:18
Мишустин: В 2021 году РФ сможет выйти на восстановление доходов людей и занятости 15:12
На МКАД столкнулись пять автомобилей 15:04
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 15:04
Госдума приняла закон о налоговом контроле над выигрышами в казино 14:55
На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена 14:54
"Ротору" засчитано техническое поражение в матче РПЛ с "Краснодаром" 14:50
Финал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет в сентябре 14:31
В Кремле считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси 14:20
Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы 14:17
Гатчина станет столицей Ленинградской области 14:17
Путин может встретиться с лидерами фракций в октябре 14:16
Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции 14:15
Lada объявила цены на двухцветную версию Granta Cross 14:14
Кремль призвал не политизировать "Северный поток-2" 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 16:05
Рубрика: Власть

Силуанов: Кабмин увеличит расходы бюджета на финансирование нацпроектов

Текст: Владимир Кузьмин
К 2023 году правительство намерено на 40 процентов увеличить расходы бюджета на финансирование национальных проектов и реализацию мер, озвученных президентом в Послании Федеральному Собранию, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании кабмина.
Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

В докладе о проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы он подчеркнул рост расходов по сравнению с докризисными планами формирования бюджета. "Основная задача, основной приоритет бюджетной политики - это выполнение тех национальных целей развития, которые поставлены президентом", - заметил глава Минфина. В 2021 году расходы госказны на нацпроекты вырастут примерно на 15 процентов к уровню текущего года, а в 2023 году - уже почти на 40 процентов.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин: Во главе угла - выполнение всех соцобязательств перед гражданами

"Особый акцент сделан на мерах по снижению бедности", - рассказал Силуанов. В частности, предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Более чем в четыре раза вырастут расходы на распространение механизма социального контракта на все регионы. Существенно, по словам министра, увеличивается финансирование национальных проектов "Демография", "Образование", план по развитию цифровой экономики и стимулированию экспорта.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток