Система маркировки лекарств доказала свою эффективность

С 1 июля с.г. в нашей стране введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов двухмерным кодом в формате Data Matrix, который содержит детальные данные о них: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Введение маркировки позволяет обеспечить население качественными эффективными и безопасными препаратами, защищает рынок от фальсификата и контрафакта и предоставляет возможность быстро выводить из оборота препараты, не отвечающие требованиям.

Кроме того, система мониторинга движения лекарств по товаропроводящей цепочке позволяет россиянам самостоятельно проверять легальность приобретаемого лекарства с помощью мобильного приложения "Честный знак" на смартфоне и направлять жалобы в случае выявления нарушений.

Оператор системы мониторинга движения лекарственных препаратов - Центр развития перспективных технологий - информирует, что с начала июля эмитировано уже более миллиарда уникальных кодов. А это значит, что доля промаркированных лекарств, обращающихся на рынке, быстро растет, угрозы дефицита нет. Помимо этого производители получили доступ к информации о движении серий своих лекарственных препаратов. Это при необходимости поможет перестроить цепочки движения товара, избежать неравномерности их поступления на рынок.

Как сообщил разработчик первой в мире вакцины от коронавируса нового типа - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации, предприятие-производитель также начало маркировку вакцины, которая дает возможность проследить движение каждой ее упаковки от производителя до пациента.

Уникальный код решено наносить отдельно на каждый из компонентов вакцины, фасуемых в отдельные потребительские упаковки. Известно, что вакцина состоит из двух компонентов. Наличие отдельных уникальных кодов для компонента I и компонента II позволит более эффективно отслеживать их движение от предприятия-производителя до каждого пациента. В связи с особенностями температурного режима ее хранения код наносится на стикер, наклеиваемый на верхний клапан пачки.

Маркировка лекарств - важная часть программы цифровизации здравоохранения и гарантия получения пациентами высококачественных лекарств

В начале функционирования системы мониторинга высказывались опасения, что это вызовет повышение цен на препараты. По сообщению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, значимого повышения цен на промаркированные лекарства не произошло. Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отмечал, что маркировка является базовой инвестицией, которая впоследствии даже снизит издержки для бизнеса.

"Открываются дополнительные преимущества, которые дают возможность снижать свои издержки в процессе производственной деятельности, реализации продукции", - подчеркнул он.

Маркировка лекарств - это важная часть программы цифровизации здравоохранения и гарантия получения людьми, в том числе пациентами в стационарах, высококачественных лекарств. Единая национальная система маркировки и отслеживания всех товаров будет создана в России к 2024 году.