СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой предъявлено обвинение в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности республики. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В вину Колесникой вменяются заявления, распространявшиеся через СМИ и Интернет. По этой статье предусмотрено тюремное заключение от двух до пяти лет.

При этом член президиума координационного совета белорусской оппозиции остается под стражей, следствие продолжается. Агентство напоминает, что ранее в отношении Марии Колесниковой уголовное дело возбудила генпрокуратура Беларуси по статье о призывах к захвату власти.