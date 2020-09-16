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16.09.2020 08:52
Рубрика: Экономика

Сколько принесут бюджету России непопулярные налоговые меры

Текст: Алексей Дуэль
Дополнительные доходы бюджета, которые позволят поддержать доходную его часть, сократившуюся от пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, могут составить более 1,8 трлн рублей. Такую оценку мобилизации, включающей ряд непопулярных мер, дает Минфин. Пояснительная записка к проекту бюджета на 2021-2023 годы есть в распоряжении "РГ".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Чтобы компенсировать выпавшие из-за экономических сложностей доходы бюджета, была принята программа мобилизации, включающая в себя пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию, а также объявленные ранее переход к прогрессивной шкале подоходного налога и введение НДФЛ на депозиты и проценты.

Фото: iStock
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Эти дополнительные меры принесут в бюджет в 2021 году 513,8 млрд рублей, в 2022-м - 656 млрд рублей, в 2023-м - 664,6 млрд рублей. Такие подсчеты содержатся в пояснительной записке к проекту документа. Минфин официально это данные еще не подтвердил.

Трехлетний бюджет в среду должны рассмотреть на заседании правительства и затем внести в Госдуму до конца сентября.

Общие доходы бюджета на 2021 год с учетом мобилизационных поступлений планируются в размере 18,76 трлн рублей. Это меньше, чем было в 2018 и 2019 годах.

Общие расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,5 трлн рублей. Это больше изначального планового показателя на 0,3 трлн рублей, подсчитал РБК. В 2022 году произойдет бюджетная консолидация, а расходы составят 21,9 трлн рублей.

Мобилизационные доходы бюджета, согласно планам Минфина, будут иметь такие составляющие:

- модификацию параметров режима налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов;

- пересмотр параметров ряда льгот в нефтегазовом секторе;

- взимание налога 15% (вместо прежних 5-10%) на доходы в виде дивидендов и процентов, перечисляемых из России в пользу нерезидентов (соответствующие поправки Россия уже внесла в соглашения с Кипром и Мальтой);

Фото: iStock
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- применение ставки НДФЛ 15% (а не 13%) к части дохода физических лиц, превышающей пять млн руб. в год;

- введение НДФЛ на доходы с депозитов и вложений в облигации;

- индексация ставки акциза на табачную продукцию выше уровня инфляции в 2021 году;

- повышение ставок платы за пользование природными ресурсами.

В частности, за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций Минфин планирует собрать 139,7 млрд рублей в 2021 году, а НДФЛ от обложения доходов с депозитов и вложений в облигации после 2022 года принесет казне 100 млрд рублей.

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