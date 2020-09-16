Сколько принесут бюджету России непопулярные налоговые меры

Чтобы компенсировать выпавшие из-за экономических сложностей доходы бюджета, была принята программа мобилизации, включающая в себя пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию, а также объявленные ранее переход к прогрессивной шкале подоходного налога и введение НДФЛ на депозиты и проценты.
Эти дополнительные меры принесут в бюджет в 2021 году 513,8 млрд рублей, в 2022-м - 656 млрд рублей, в 2023-м - 664,6 млрд рублей. Такие подсчеты содержатся в пояснительной записке к проекту документа. Минфин официально это данные еще не подтвердил.
Трехлетний бюджет в среду должны рассмотреть на заседании правительства и затем внести в Госдуму до конца сентября.
Общие доходы бюджета на 2021 год с учетом мобилизационных поступлений планируются в размере 18,76 трлн рублей. Это меньше, чем было в 2018 и 2019 годах.
Общие расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,5 трлн рублей. Это больше изначального планового показателя на 0,3 трлн рублей, подсчитал РБК. В 2022 году произойдет бюджетная консолидация, а расходы составят 21,9 трлн рублей.
Мобилизационные доходы бюджета, согласно планам Минфина, будут иметь такие составляющие:
- модификацию параметров режима налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов;
- пересмотр параметров ряда льгот в нефтегазовом секторе;
- взимание налога 15% (вместо прежних 5-10%) на доходы в виде дивидендов и процентов, перечисляемых из России в пользу нерезидентов (соответствующие поправки Россия уже внесла в соглашения с Кипром и Мальтой);
- применение ставки НДФЛ 15% (а не 13%) к части дохода физических лиц, превышающей пять млн руб. в год;
- введение НДФЛ на доходы с депозитов и вложений в облигации;
- индексация ставки акциза на табачную продукцию выше уровня инфляции в 2021 году;
- повышение ставок платы за пользование природными ресурсами.
В частности, за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций Минфин планирует собрать 139,7 млрд рублей в 2021 году, а НДФЛ от обложения доходов с депозитов и вложений в облигации после 2022 года принесет казне 100 млрд рублей.