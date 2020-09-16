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16.09.2020 15:46
Рубрика: Общество

Астрономы заявили, что следы жизни на Марсе могли быть уничтожены

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL/Caltech/Provided Фото: NASA/JPL/Caltech/Provided
Фото: NASA/JPL/Caltech/Provided

Исследователи из Корнеллского университета (США) и Центра астробиологии Испании провели моделирование с использованием глины и аминокислот и пришли к выводу, что обнаружить следы жизни на Марсе будет крайне трудно из-за разрушающего воздействия на грунт "кислых жидкостей" в далеком прошлом.

Фото: pixabay.com
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Статья под названием "Ограничение сохранения органических соединений в марсианских аналоговых нонтронитах после воздействия кислотных и щелочных жидкостей" была опубликована в журнале Scientific Reports, а краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Корнеллского университета.

Моделирование было проведено в преддверии будущих миссий на Марс. Предполагается, что образцы марсианского грунта, собранные марсоходами, начнут поступать на Землю лет через десять. Одной из главных задач будет поиск следов органики, что позволит выяснить, была ли жизнь на Марсе.

В связи с этим ученые уже давно дискутируют о конкретных местах, где следует проводить отбор образцов. Однако новое исследование способно у многих вызвать разочарование. Авторы работы считают, что обнаружить следы органических соединений в марсианском грунте будет практически невозможно. По их мнению, эти следы давно были уничтожены кислотами.

Они считают, что в глубокой древности по поверхности Марса текли некие кислотные жидкости, которые и могли уничтожить биологические доказательства, когда-то скрытые в богатых железом глинах Марса. Считается, что глина надежно защищает молекулярный органический материал, находящийся внутри нее. Но присутствие кислоты ставит под угрозу такую способность.

По словам соавтора работы Альберто Фэйрена, внутри марсианской глины могут находиться слои, скрывающие такие маркеры жизни как липиды, нуклеиновые кислоты, пептиды и другие биополимеры. Они могут хорошо сохраняться на протяжении длительного времени.
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Но если глина подвергается воздействию кислоты, то она утрачивает способность сохранять биомаркеры. Чтобы доказать это, ученые провели ряд экспериментов. В лаборатории они смоделировали поверхностный грунтовый слой Марса. В эту глину ученые поместили аминокислоту под названием глицин и попытались ее в глине сохранить. В ходе эксперимента "марсианский" грунт подвергался воздействию кислотных жидкостей.

"Мы использовали глицин, потому что он может быстро разлагаться при определенных условиях окружающей среды на планете, - пояснил Фэйрен. - Для нас это был идеальный "информатор", способный рассказать нам, что именно происходило в ходе наших экспериментов".

Авторы работы пишут, что после длительного воздействия "марсианского" ультрафиолетового излучения происходит фотодеградация молекул глицина, помещенных в глину. А воздействие кислотных жидкостей, по сути, стирает межслоевое пространство, превращая его в гелеобразный кремнезем.

"Когда глины подвергаются воздействию кислотных жидкостей, слои разрушаются, и органическое вещество не может быть сохранено, - резюмирует Фэйрен. - Наши результаты объясняют, почему поиск органических соединений на Марсе настолько сложен".

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