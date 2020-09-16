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16.09.2020 10:33

Слишком много политики: почему США не могут побороть COVID-19

В США зафиксировано уже около 6,5 миллиона случаев коронавирусной пневмонии COVID-19, болезнь унесла 200 тысяч жизней. Еженедельное издание Time объявило о "поражении по-американски" в войне с коронавирусом нового типа, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith
Фото: EPA-EFE/Bryan R. Smith

Многие наблюдатели считают, что причиной поражения США в борьбе с инфекцией стала чрезмерная политизация ситуации, для урегулирования которой нужен научный подход. Однако наука оказалась в заложниках у политики.

Прозрачность информации имеет решающее значение в борьбе с эпидемией. Однако правительство США, по-видимому, считает, что остановить распространение инфекции можно просто замолчав проблему. Журналист Washington Post Боб Вудворд раскрыл записи интервью, подтверждающие, что американские лидеры еще в феврале знали о высокой патогенности и опасности коронавируса - еще за несколько недель до первой смерти от COVID-19 в США. Однако власти долгое время утверждали, что коронавирус нового типа - "просто грипп", который "исчезнет как по мановению волшебной палочки".

Более того, американские политики, стремясь сокрыть правду, отчаянно пытаются подавить ученых и заставить молчать национальную систему здравоохранения. Например, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессонье в конце февраля предупредила американскую общественность о том, что распространение вируса может сказаться на нормальном укладе жизни и мобильности людей. Больше на конференциях в Белом доме она не появлялась.

Еще более тревожными являются попытки американских политиков восстановить нормальную жизнь, не обращая никакого внимания на катастрофическую эпидемическую обстановку. Так, многие политики настаивают на возобновлении школьных занятий и даже предлагают стратегию выработки "группового иммунитета", относясь к людям как к лабораторным крысам.

В результате этих политических манипуляций в тысяче с лишним колледжей и университетов по всей стране было зарегистрировано более 51 000 случаев заболевания. По оценкам американских экспертов, появление "группового иммунитета" у 65% американцев будет стоить стране 2,13 миллиона смертей.

Чтобы уклониться от ответственности, американские политики непрерывно перекладывают ответственность на других, в том числе Китай, ВОЗ, Евросоюз, а также внутренних политических оппонентов. Недавно на пресс-конференции в Белом доме американский лидер снова повторил, что в пандемии "виноват Китай", "все из-за Китая". Комментируя заявление президента США, американские пользователи интернета пишут: "Почти 200 тысяч человек погибли, он все еще не хочет говорить правду".

Абсурдные действия американских политиков толкают американское общество к глубокому кризису. Университет Джона Хопкинса отмечает, что число жертв коронавируса выросло в США со 180 тысяч до 190 тысяч лишь за 13 дней, права американского народа на жизнь и здоровье серьезно нарушены. С другой стороны, американские политики не прекращают политизацию эпидемии, что привело к глубокому расколу американского общества.

Бессилие Вашингтона в противостоянии эпидемии нанесло серьезный удар по имиджу США на международной арене. Соединенные Штаты уже не выглядят лидером демократического мира, их все чаще воспринимают как угрозу. Согласно результатам соцопроса "Чего боится Германия", 53% респондентов заявили: "Политика американских лидеров сделает наш мир более опасным".

"На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, непрерывная политизация науки уже стала опасной тенденцией", - предупредили в открытом письме 77 лауреатов Нобелевской премии. Многие отмечают, что американские политики с использованием "политического шантажа" оказывают давление в научной области, ставя личные интересы превыше жизни народа. Из-за этого напрасно потеряли жизнь сотни тысячи людей в Америке.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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