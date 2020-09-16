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16.09.2020 07:27
Рубрика: Культура

Создатели "Маши и Медведя" запустили специальный интернет для фей и их поклонников

Текст: Сусанна Альперина
Этой осенью на телеканале "Карусель" стартует второй сезон популярного мультсериала "Фееринки". Всего за первые десять месяцев показов первого сезона этот анимационный сериал посмотрели более 36 миллионов раз, а YouTube-канал, где его показывают, собрал свыше 78 тысяч подписчиков. Создатели "Фееринок", а это - те же люди, которые придумали и запустили анимационный хит последних лет "Маша и Медведь", решили, что растущую популярность и этого проекта нужно использовать самым новаторским способом. И... запустили интернет для фей и их поклонников - Фей.NET.

У пользователя такого интернета будет возможность почерпнуть информацию, недоступную в сериале: о фейской магии, об истории и современной жизни страны Феерии, о происхождении и назначении множества упоминающихся в сериале талисманов и артефактов. Например, уже в начале 2021 года в Фей.NET-е появится своя фейская Википедия, а в Библиотеке - "Мифы и легенды Древней Феерии". Ну и - "изюминка на торте" - это ежедневное обновление контента. Что за интернет без ежедневных новостей, видео и мемов? Так что в Фей.NET-е есть своя новостная лента, которая каждый день будет знакомить пользователя с самыми интересными, забавными и веселыми событиями, происходящими в мире фей.

Фото: kinopoisk.ru
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире

Но для полноты восприятия такого специфического интернета, лучше, прежде познакомиться с анимационным сериалом "Фееринки" тем, кто ранее его не видел. Его можно смотреть и на других телеканалах - "Россия", "Мульт", "Мультимузыка". В Интернете - на YouTube, YouTubeKids и в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Ivi", "ОККО", "Старт", "Мегафон ТВ". Уже в сентябре на платформах iTunes, Apple Music, Shazam, YouTube music, Spotify, VK, BOOM, TikTok, Яндекс Музыка и других будет выпущен музыкальный альбом с песнями из мультфильма. А вслед за этим - уже в октябре этого года появится и первая мобильная игра - как часть проекта. Запуск мобильного приложения Фей.NET запланирован на первое декабря.

По словам создателей, приложение Фей.NET, будет представлять собой развитую экосистему. Там можно будет и поиграть, но, помимо Игровой комнаты, предусмотрены и Библиотека, и Классная комната, и Лаборатория, и Кинозал, и множество других "помещений". На практике это будет выглядеть следующим образом: заходя в приложение, пользователь буквально перенесется в мир Феерии, где вместо привычных и скучных экранов его будет ждать множество знакомых по телесериалу комнат, по каждой из которых у него будет возможность свободно перемещаться, по ходу дела исследуя окружение и выполняя разнообразные задания. Например, залетев в домик Феи Бусинки, пользователь окажется в настоящем Салоне Красоты, в домике Феи Буковки его ждет настоящая научная лаборатория и прекрасно подобранная библиотека с рассказами о жизни этого волшебного народа, а, скажем, в Столовой пользователь узнает секреты фейской кулинарии.

"Создавая идею мира Фееринок и цифровой эко-системы бренда Фей.Net, мы были абсолютно убеждены, что необходимо сохранить место для сказочно-приятного волшебства в нашем цифровом веке, в безраздельной власти которого оказались как взрослые, так и дети. Мы хотим предложить детям во всем мире волшебную часть цифрового пространства, соединить миры реальные и сказочные. Потребители нашего продукта уже живут в рациональном цифровом пространстве, играя и получая новые знания, но теперь с нашими героями они будут познавать и запоминать традиционные человеческие ценности и качества, решая загадки и прикасаясь к чудесам, которые создают Фееринки своими волшебными технологиями. Мы с надеждой смотрим в будущее, когда эта наша концепция получит мировое признание", - говорит руководитель проекта, известный продюсер Дмитрий Ловейко.

Мультфильм по сценарию Дарьи Донцовой выйдет 19 сентября

Фей.NET - довольно сложный проект, который, постоянно дополняясь, обновляясь и развиваясь, будет реализовываться в течение двух ближайших лет. Уже в 2021 году студия-производитель планирует выйти на международный рынок и предоставлять анимационный контент для зарубежных юных зрителей. Для этого ведутся переговоры с мировыми покупателями контента. Параллельно студия планирует запустить в продажу лицензии для предоставления права показа собственных мультфильмов в других странах. Ближайшие площадки, где будут проводиться переговоры по мультсериалу, приложению и сети Фей.NET - это виртуальный европейский рынок контента MIPCOM (он пройдет в середине октября), где будет представлен первый сезон мультсериала - 13 серий с дублированным переводом на английский язык. А также студия отобрана для участия в выставке Asia TV Forum & Market для участия в работе коллективного стенда Правительства Москвы под единым брендом Created in Moscow. Форум пройдет 1-4 декабря в Сингапуре.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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