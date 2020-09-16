"Спартак" разгромил "Родину" в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".

Интересно, что в тренерский штаб соперника "Спартака" входят три бывших игрока этой команды - Максим Калиниченко, Александр Павленко и Александр Филимонов.

В стартовом составе "красно-белых" с первых минут на поле вышел нападающий Александр Кокорин, который постепенно набирает форму после травмы, полученной накануне начала сезона. Однако он не отметился голом. В первом тайме отличился Александр Соболев. После перерыва Остон Урунов, Роман Зобнин и Айртон довели счет до крупного. Магомедхабиб Абдусаламов один мяч отыграл, но Эсекьель Понсе установил окончательный результат.

Также в этой группе выступает "Енисей" из Красноярска. С ним "Спартак" встретится в заключительном матче.