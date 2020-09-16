Средняя ставка по банковским вкладам вновь опустилась до очередного исторического минимума, следует из данных Банка России. Доходность депозитов падает уже давно, и, учитывая вероятность нового снижения ключевой ставки ЦБ, нынешний рекорд - не последний.

По итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков снизилась с 4,425% до 4,406%. Каждое новое снижение показателя теперь обновляет исторический минимум. С начала года средняя ставка по вкладам в крупных банках упала уже на 1,6 процентного пункта. В конце 2019 года она была выше 6%, в конце 2018 года - почти 7,5%.

В ЦБ пока не видят проблемы из-за низких ставок по вкладам, которые могли бы, например, спровоцировать отток депозитов граждан из банков. Как ранее говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ставки по вкладам пока продолжают быть привлекательными для населения.

Снижение доходности по вкладам (как и по кредитам) - следствие цикла снижения ключевой ставки. ЦБ уже более года опускает ключевую ставку из-за низких темпов инфляции, в этом году снижение стало еще более актуальным в связи с необходимостью помочь просевшей из-за пандемии экономике через удешевление кредита. В конце июля Банк России снизил ставку с 4,5% до нынешних 4,25% . На завтрашнем заседании совета директоров по ставке ЦБ, вероятно, возьмет паузу в ее снижении. Но не исключено, что до конца года ключевая ставка будет снижена до 4%.