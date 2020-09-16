Стала известна дата выхода в прокат фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского

Объявлена дата выхода в широкий прокат в России нового фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Российские зрители смогут увидеть картину на экранах кинотеатров 12 ноября нынешнего года. Также компания-прокатчик The Walt Disney Company Russia & CIS сегодня представила официальный постер фильма.

Напомним, что в минувшую субботу, 12 сентября, на церемонии закрытия 77 международного кинофестиваля в Венеции фильм "Дорогие товарищи!" был удостоен специального приза жюри. А уже в ближайшую пятницу, 18 сентября, драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", основанная на реальных исторических событиях, станет фильмом закрытия 31-го кинофестиваля "Кинотавр".