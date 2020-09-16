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16.09.2020 07:20
Рубрика: В мире

Свыше 60 объектов культурного наследия вернули в Перу из-за границы

В страну вернулись 65 объектов культурного наследия, находившихся в США, Великобритании, Испании и Австралии. Об этом рассказали в министерстве культуры Перу.

Фото: pixabay.com
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"В числе возвращенных - изделия из керамики, принадлежащие к таким культурам доиспанского периода, как Чанкай, Уари, Чиму и другим. Предметы текстиля, изделия из дерева, образцы ювелирного искусства эпохи империи инков", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

За возвращение культурных ценностей отвечало министерство иностранных дел Перу. Добавим, что наряду с предметами быта и искусства, в страну возвращены несколько документов, датированных XVII-XVIII веками.

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