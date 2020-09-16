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16.09.2020 07:27
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" уступила "Айлендерс" во втором овертайме

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли пятый матч финальной серии Восточной конференции у клуба "Тампа-Бэй" во второй овертайме - 2:1. Счет в серии стал 3:2 в пользу "молний".

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Рано утром в среду мог определиться второй финалист плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй" и "Нью-Йорк Айлендерс" проводили пятый матч серии и в случае победы "молнии" выигрывали бы серию. Снова друг против друга играли российский голкиперы - Андрей Василевский и Семен Варламов.

"Островитянам" удалось открыть счет в первом периоде после броска защитника Райана Пулока. Но во второй двадцатиминутке игрок линии обороны "молний" Виктор Хедман сумел восстановить равенство в счете. Больше командам в основное время отличиться не удалось. В самом конце третьего периода "Айлендерс" заработали двойной малый штраф. Один из игроков попал в лицо клюшкой российскому защитнику Михаилу Сергачеву.

Овертайм "Тампа-Бэй" начала в численном преимуществе, но реализовать его не сумела. Варламов уверенно справился со всеми опасными моментами. Следом пришла очередь спасать свою команду Василевскому. Он сумел совершить фантастически сейв, отразив бросок в упор Мэтью Барзала.

Но во втором овертайме и Василевский оказался бессилен после броска Джордана Эберле. "Айлендерс" выиграли и сократили отставание в серии до минимума - 2:3.

Варламов стал одним из главных героев встречи, совершив 36 спасений. На счету Василевского 22 отраженных броска.

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