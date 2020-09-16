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16.09.2020,  
10:38
Текст:  Антон Валагин

Технологический прорыв: в Китае высоко оценили дрон "Охотник"

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" стал настоящим технологическим прорывом российского ВПК. Выполненный по стелс-технологиям дрон объединяет в себе функции разведки и нападения, а использование его в качестве беспилотного ведомого истребителя пятого поколения Су-57 создает новую модель боя фронтовой авиации ВКС России, пишет ведущее издание КНР "Жэньминь жибао". Перевод статьи опубликовал портал "ИноСМИ".

В 2005 году ОКБ имени Микояна начало работу над средним ударным беспилотником "Скат" взлетной массой 10 тонн. Аппарат длиной 10,25 метра был построен по схеме "летающее крыло", имел два внутренних отсека для ракет и сниженную радиолокационную заметность. Концепцию дрона представили на МАКС в 2007 году, однако пять лет спустя проект заморозили. Но наработки и накопленный при создании "Ската" опыт - вместе с технологиями первого российского истребителя пятого поколения Су-57, - позволили создать настоящее технологическое чудо, тяжелый многоцелевой дрон С-70 "Охотник".
Новое шасси может стать основой для плавающих систем ПВО и РСЗО

В 2011 году Минобороны РФ предложило ОКБ Сухого контракт на создание дальнего высокоскоростного беспилотника. Машина должна была соединять в себе функции разведывательной и ударной машины. Проект получил название "Охотник". Почему его создание поручили "Сухому" - наверное, очевидно. К тому времени поднялся в воздух первый прототип Су-57, а одной из обязанностей нового дрона должно было стать сопровождение истребителя-невидимки и помощь в решении его боевых задач. "Охотник" построили на новосибирском авиазаводе имени Чкалова, имеющем большой опыт в создании штурмовиков. Здесь собирают фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, обслуживают и модернизируют бомбардировщики Су-24М. Часть технологий для С-70 было позаимствована у коллег из РСК "МиГ", другая - от Су-57. Под программу испытаний "Охотника" выделили и один из летных прототипов истребителя.

Получился малозаметный беспилотник взлетной массой около 20 тонн, построенный по схеме "летающее крыло" и снабженный турбореактивным двигателем. Компоновка обеспечивает дрону прекрасные летные характеристики на дозвуковых скоростях - в частности, дальность полета в пять тысяч километров, - а при необходимости двигатель АЛ-31Ф быстро разгоняет С-70 до полутора Махов. В будущем "Охотник" планируют оснастить более совершенным двигателем АЛ-41Ф с управляемым вектором тяги, что компенсирует недостатки аэродинамики "летающего крыла" и благоприятно скажется на маневренности аппарата.

Беспилотник оснащен радаром с фазированной антенной решеткой и нечувствительной к стелс-технологиям оптико-электронной системой обнаружения целей - они могут одновременно отслеживать десятки воздушных объектов. Применение С-70 в качестве "умного ведомого" значительно расширит возможности Су-57 и изменит концепцию воздушного боя. Как сообщило Минобороны РФ, в ходе совместных с истребителем испытаний аппаратура "Охотника" расширила поле зрения самолета, вскрыла для него цели и обеспечила их поражение. Так и будет воевать С-70: он станет глазами, ушами, а при необходимости и тяжелой рукой истребителей пятого поколения.

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