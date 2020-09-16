Трамп объявил режим ЧП в Орегоне из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП в штате Орегон, где бушуют лесные пожары. Такую информацию распространил Белый дом.

Данное решение означает, что федеральные власти будут готовы предоставить помощь в ликвидации последствий пожаров. Речь идет о помощи в размещении эвакуированных граждан, ремонте пострадавших от огня домов, предоставлении кредитов на восстановление незастрахованной собственности, пишет РИА Новости.

По данным властей Орегона, до сих пор в штате никогда не было такого количества пожаров. Более 500 тысяч жителей (свыше 10% всего населения штата) были вынуждены покинуть свои дома. Погибли не менее 23 человек, еще более двадцати числятся пропавшими без вести.

Дым от бушующих на тихоокеанском побережье лесных пожаров накрыл атлантическое побережье США, сообщила Национальная метеорологическая служба. Дым преодолел более 3,5 тысячи километров и достиг столицы США - Вашингтона. В Орегоне коэффициент загрязненности воздуха вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.