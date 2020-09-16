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16.09.2020 04:02
Рубрика: В мире

Трамп объявил режим ЧП в Орегоне из-за лесных пожаров

Фото: AFP/Robyn Beck Фото: AFP/Robyn Beck
Фото: AFP/Robyn Beck

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП в штате Орегон, где бушуют лесные пожары. Такую информацию распространил Белый дом.

Фото: Photo by Brittany Hosea-Small / AFP
Фото: Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет

Данное решение означает, что федеральные власти будут готовы предоставить помощь в ликвидации последствий пожаров. Речь идет о помощи в размещении эвакуированных граждан, ремонте пострадавших от огня домов, предоставлении кредитов на восстановление незастрахованной собственности, пишет РИА Новости.

По данным властей Орегона, до сих пор в штате никогда не было такого количества пожаров. Более 500 тысяч жителей (свыше 10% всего населения штата) были вынуждены покинуть свои дома. Погибли не менее 23 человек, еще более двадцати числятся пропавшими без вести.

Дым от бушующих на тихоокеанском побережье лесных пожаров накрыл атлантическое побережье США, сообщила Национальная метеорологическая служба. Дым преодолел более 3,5 тысячи километров и достиг столицы США - Вашингтона. В Орегоне коэффициент загрязненности воздуха вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.

В мире США Лесные пожары в США

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