Закон Тульской области от 14 сентября 2020 года № 69-ЗТО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2021 год"

Принят Тульской областной Думой 10 сентября 2020 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Тульской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 9489 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин
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