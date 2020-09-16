Закон Тульской области от 14 сентября 2020 года № 69-ЗТО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2021 год"

Принят Тульской областной Думой 10 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Тульской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 9489 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







