Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов

"Единая Россия" получила две трети всех замещаемых депутатских мандатов на прошедших выборах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он напомнил, что выборы проходили в 83 субъектах РФ, всего велось более 9 тысяч избирательных кампаний, замещались более 78 тысяч мандатов. "Единая Россия" выдвинула кандидатов на 97% мандатов на всех уровнях выборов.

На заседании президиума генсовета партии Турчак заявил, что средняя явка избирателей в Единый день голосования составила около 43%.

Все 12 кандидатов от партии на губернаторских выборах победили в первом туре. Кроме того, на дополнительных выборах в Госдуму единороссы выиграли 3 мандата - везде, где принимали участие. Турчак отметил сложную кампанию в Ярославской области, где также выдвигался бывший губернатор Анатолий Лисицын ("Справедливая Россия"), у которого был высокий коэффициент узнаваемости.

На выборах в законодательные собрания у партии 343 мандата из 464 - почти 74%. В административных центрах - 568 мандатов из 808 - более 70,3%.