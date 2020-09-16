У берегов Мексики нашли затонувший корабль для перевозки на Кубу рабов майя

У берегов Мексики впервые в истории был обнаружен корабль, перевозивший на Кубу рабов племени майя для уборки сахарного тростника. Корабль использовался для перевозки майя, захваченных во время восстания 1847-1901 годов, известного как "Война каст", для работы на многочисленных рабовладельческих плантациях.

Майя начали одно из последних восстаний коренных народов Северной Америки в нижней части полуострова Юкатан в 1847 году против господства белых и мексиканцев, которые использовали их труд. Правительство Мексики боролось с кровавым восстанием с помощью жестоких репрессий, но смогло подавить последний очаг сопротивления только в 1901 году, отмечает Associated Press. В октябре 1860 года в соседнем штате Кампече был пойман корабль, на борту которого находились 29 майя, включая детей в возрасте семи лет. Власти не позволили кораблю уйти в воды Карибского моря, но, очевидно, это не помешало продолжению работорговли.

В эти годы рабство было незаконным в Мексике, но владельцы подобных судов покупали захваченных в плен представителей коренной народности или обманывали майя, оставшихся без земли в результате конфликта, нанимая их якобы в качестве рабочих-контрактников на Кубу, где с ними обращались как с рабами. Каждый раб продавался посредником за 25 песо (1,6 доллара), и они перепродавали мужчин в Гаване за 160 песо (10,3 доллара) и женщин 120 песо (7,7 доллара).

Корабль La Unión направлялся в Гавану в сентябре 1861 года, когда его котлы взорвались, и он затонул у некогда важного порта Сизаль в мексиканском штате Юкатан. Корабль был найден примерно в 3,7 километра от порта Сизаль на глубине примерно семи метров после того, как местный рыбак привел археологов к месту крушения. Археолог Института Хелена Барба Майнеке сказала АР, что жители Сизаля передавали из поколения в поколение легенду о корабле рабов, унесшем майя в пучину во время войны каст. Местоположение найденного судна также совпадает с историческими сообщениями о катастрофе, в результате которой погибла половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров на борту. Команда также нашла столовое серебро с эмблемой компании, которая эксплуатировала корабль.

Майя часто перевозили на кораблях, в которых их прятали среди тюков с сизалевым волокном, полученном из ботанических растений. Сизаль и генекен являлись волокнами, используемыми для изготовления веревок, и обычно их собирали майя, работавшие в условиях крепостных на больших плантациях Юкатана. Майя, полагают эксперты, вероятно, были указаны как груз, а не как пассажиры, поскольку экипаж корабля пытался скрыть их присутствие на борту. Исследователи планируют поехать в Гавану в район под названием "Кампече", где могут проживать потомки майя, захваченных силой или обманным путем.