У землян появится выбор, чем защититься от коронавируса

Первые партии COVID-вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V), разработанной в НИЦЭМ имени Гамалеи, поступили в регионы, сообщил на днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первыми прививку предложат сделать учителям и врачам - они в группе повышенного риска. Остальным пока придется подождать. Либо стать участником пострегистрационных исследований, такую заявку может подать любой взрослый житель столичного региона, возрастных ограничений нет.

Такой порядок вывода нового препарата в обращение уникален: никогда раньше не начиналась широкая иммунизация новой вакциной с одновременным продолжением заключительной фазы ее клинических испытаний. Риск есть? Разработчики считают, что начальные этапы тестирования полностью доказали безопасность препарата. Вероятность долгосрочных негативных последствия тоже практически исключена, поскольку используемая платформа основана на двух типах человеческих аденовирусов и уже многократно проверена, так как применялась при создании вакцин от вирусов Эбола и MERS (оба поражают легкие с летальностью намного выше, чем SARS-CoV-2). "Третья фаза нужна в первую очередь для исследования эпидемиологической эффективности вакцины, которую можно определить только на большой выборке пациентов и в течение длительного периода времени", - подчеркнул руководитель группы ученых, разработавших вакцину, замдиректора Центра Гамалеи по науке Денис Логунов.

Такие правила продиктовал никак не желающий сдавать позиции коронавирус. Пандемия продолжается, количество заболевших растет по всему миру, и защищать людей нужно не через пять-шесть лет (обычный временной цикл создания и тестирования вакцины), а уже сейчас.

Именно поэтому Минздрав России подготовил нормативные решения, и в апреле 2020 года правительство выпустило постановление N441, разрешившее для чрезвычайных ситуаций (а пандемия - это та самая чрезвычайная ситуация и есть) ускорить тестирование новых лекарств и вакцин, сократив бюрократические процедуры по их регистрации. Благодаря чему, собственно, гамалеевцы и получили возможность зарегистрировать новую вакцину от COVID-19 первыми в мире. (Если говорить строго, чуть ранее подобное решение было принято и в Китае, но там новый препарат до окончания всех исследований не разрешили применять у гражданского населения, хотя дали добро на прививки у военных).

Готовя постановление, в минздраве сделали все, чтобы безопасность не страдала. Напомним, что Михаил Мурашко долгие годы возглавлял Росздравнадзор - главную надзорную службу, которая отвечает за качество выводимых на рынок препаратов. Да, вакцину зарегистрировали сразу же, как стало ясно, что со всеми 76 добровольцами после прививки все в порядке. Но отдаленные осложнения учесть за такой короткий срок невозможно. Поэтому регистрационное удостоверение было выдано временно, до конца года и с формулировкой "на условиях". Главное из них - продолжение КИ уже в массовом порядке и в течение долгого времени. К участию в испытаниях пригласили даже возрастную группу 60+, хотя первоначально говорилось, что для них потребуются дополнительные исследования уже после окончания III фазы. Все это опять же ради сокращения сроков для окончательной, уже бессрочной регистрации.

В третьей фазе исследуют эффективность вакцины, которую можно определить только на большой выборке пациентов

Резонанс от таких смелых действий России был оглушительный. Сначала была попытка затормозить регистрацию до полного окончания третьей фазы со стороны Ассоциации организаций по клиническим исследованиям. Затем, когда препарат все же выпустили в оборот, голоса мирового профессионального сообщества разделились. В странах Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока вакциной активно интересуются и выражают готовность сотрудничать. В США и Европе, где разрабатываются собственные вакцины, реакция была негативной. Гамалеевцам поставили на вид и ограниченное число добровольцев на первых этапах (хотя это обычная практика - зачем рисковать здоровьем многих, пока препарат совсем не изучен), и отсутствие масштабного тестирования (но теперь оно уже началось), и нежелание раскрывать промежуточные результаты экспериментов. Критика продолжалась даже после того, как Логунов со товарищи опубликовали в первых числах сентября статью о начальных стадиях исследований вакцины в престижнейшем The Lancet. Издание рецензируемое, то есть до публикации в нем все статьи проходят экспертную оценку. А уровень рецензентов The Lancet - специалисты с мировой известностью.

Тем не менее буквально через несколько дней в интернете появилось открытое письмо группы зарубежных экспертов, усмотревших в обнародованных результатах некие несостыковки.

Чтобы обеспечить потребности в вакцине от коронавируса, производство будет масштабировано. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Вообще, в таких случаях в ученом мире вопрос обычно решается внутри профессионального сообщества: запросы направляют в журнал, опубликовавший спорную статью. Редакция, если считает нужным, связывается с авторами и просит дополнительную информацию и разъяснения. И если разногласия остаются, издание вправе опубликовать мнения обеих сторон рядом для дальнейшего открытого обсуждения.

В случае с публикацией Центра Гамалеи дискуссия сразу же началась в публичном пространстве. Логунов оправдываться не стал. Он коротко заявил, что результаты такие как есть, а не такие, "как хотелось бы некоторым зарубежным коллегам", что статью одобрили пятеро рецензентов, а развернутый ответ он предоставит редакции.

Понятно, что к начавшейся вакцинации внимание будет самое пристальное и в России, и за рубежом. Поэтому в минздраве заявили о тщательной подготовке каждого ее этапа: препарат требует особых условий хранения и перевозки. Даже машины, на которых развозят вакцину по медучреждениям, оснащены холодильниками, которые поддерживают необходимую температуру 18 градусов. Как заявил Михаил Мурашко, нужно тщательно проинструктировать медиков, которые будут проводить прививки. "Посерийный контроль качества, дополнительные клинические исследования и четко работающая логистическая цепочка, - все это необходимо, чтобы вакцина работала без сбоев", - пояснил министр.

Пожалуй, первый раз в российской истории необходимые для любого нового препарата испытания проходят так массово и открыто. За состоянием людей, сделавших прививку, будут следить врачи и разработчики вакцины. Для этого можно установить на мобильный телефон специальное приложение и сообщать о самочувствии после вакцинации. Все данные поступят в единую базу данных - чем больше информации и длительнее наблюдение, тем меньше вопросов к новому препарату.

Так все-таки: делать прививку сейчас или подождать? Этим вопросом задаются те, кто размышляет об участии в тестировании, а также попавшие в первые ряды претендентов на прививку врачи и учителя. Все должны ждать еще пару месяцев пока появятся первые результаты пострегистрационных исследований и станет ясно, несет ли вакцинация дополнительные риски. Детей в этом году вообще прививать не будут, для них сейчас разрабатывают облегченный вариант вакцины с меньшей дозировкой. При этом у россиян, решивших сделать прививку от COVID-19, будет выбор - какой именно вакциной защищаться. Ведь завершаются первые этапы испытаний еще одной российской вакцины, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Это еще одно наше авторитетное научное учреждение, еще с советских времен занимающееся разработками, связанными с опасными инфекциями. В арсенале векторовцев и собственная вакцина от вируса Эбола, и тесты от нового коронавируса, и множество других не менее значимых разработок. Регистрация вакцины от "Вектора" - она называется "ЭпиВакКорона" - ожидается в начале октября. А потом, как и в случае с гамалеевской вакциной, также начнутся масштабные завершающие испытания.

Вторая причина подождать - очень вероятно, что со временем у нас будут доступны и противоковидные вакцины, разработанные за пределами России. Как подтвердил Михаил Мурашко, начат процесс регистрации минимум двух зарубежных вакцин. Министерство выдало разрешение на проведение третьей фазы КИ вакцины, созданной крупной китайской компанией CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. Китайцы заключили соглашение с российской компанией "Петровакс", которая обязалась организовать тестирование и в случае положительного результата локализовать производство вакцины на своих мощностях.

К начавшейся вакцинации внимание будет самое пристальное и в России, и за рубежом, поэтому тщательно подготовили каждый ее этап

Аналогичное разрешение - на проведение заключительной фазы тестирования и последующее производство на территории России - получила и AstraZeneca - один из мировых лидеров в разработке и производстве вакцинных и прочих биопрепаратов, которая работает над вакциной от COVID-19 совместно с Оксфордским университетом.

Позиция

Ринат Максютов, генеральный директор ГНЦ "Вектор":

- В ситуации с новым патогеном нельзя с уверенностью сказать, какая технологическая платформа позволит получить наиболее эффективный и безопасный препарат для профилактики вызываемого им заболевания. В этой ситуации мы и оказались в связи с новым коронавирусом. Разрабатывая несколько вариантов вакцин, мы расширяем возможности их применения для разных групп населения с учетом особенностей иммунитета различных, в первую очередь возрастных, категорий граждан.

Сначала мы рассматривали шесть вариантов будущей вакцины: три векторные, субъединичная, пептидная и мРНК-вакцина. У всех есть свои преимущества и сложности. В итоге по итогам первых этапов исследований мы сконцентрировались на создании пептидной вакцины и именно ее выбрали для проведения клинических испытаний на добровольцах. Вакцина "ЭпиВакКорона" состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов. Эти пептиды распознаются иммунной системой, и в результате формируется иммунитет. Такой же подход ранее мы использовали, разрабатывая вакцину против вирусной лихорадки Эбола.

Ирина Панарина, генеральный директор компании "АстраЗенека", Россия и Евразия:

- Сейчас поздняя стадия исследований фазы II/III проводится в Великобритании и Бразилии и планируется в США, исследования фазы I/II продолжаются в Южной Африке, также исследования запланированы в Японии. Получено одобрение на проведение исследования III фазы и в России. В итоге эти исследования позволят определить, защитит ли вакцина от COVID-19, и оценить безопасность и иммунный ответ у 50 тысяч участников из разных возрастных, расовых, этнических и географических групп по всему миру. Мы ожидаем, что результаты заключительной фазы исследований могут появиться уже в этом году, но это будет зависеть от темпов распространения инфекции в группах, в которых проводятся исследования.

Производство первой в мире вакцины от коронавируса нового типа, зарегистрированной в России, уже началось. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Параллельно с этим "АстраЗенека" продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению широкого и справедливого доступа к вакцине в случае, если клинические исследования окажутся успешными. На сегодняшний день обеспечены глобальные возможности по поставке трех миллиардов доз вакцины.

Для выполнения наших обязательств в случае успешного результата клинических исследований мы сотрудничаем со множеством партнеров по всему миру, которых выбираем исходя из их экспертизы, производственных и других необходимых возможностей. Лицензионное соглашение с компанией "Р-Фарм" предусматривает производство и распространение вакцины в России и экспорт на международные рынки Ближнего Востока, стран СНГ и Балканского региона.