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16.09.2020 09:36
Рубрика: В мире

Украина усилила охрану границы с Беларусью из-за паломников-хасидов

Текст: Екатерина Забродина
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Государственная погранслужба Украины усилила заслон на границе с Беларусью, где застряли, по разным оценкам, от 700 до 1500 паломников-хасидов (ортодоксальных иудеев), которые с 14 сентября не могут покинуть Гомельскую область. Причина, по которой их не пускает украинская сторона, - карантинные требования. Об этом говорится в сообщении Офиса украинского президента.

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Как доложил глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, сотрудники ведомства совместно с нацгвардейцами усилили охрану участка границы вблизи белорусского КПП "Новые Яриловичи", заблокированного хасидами - в основном, гражданами Израиля. Они хотели попасть в город Умань Черкасской области (место массового паломничества иудеев со всего света, где находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов рубежа XVIII-XIX веков ребе Нахмана) для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Как передает ТАСС, до разрешения ситуации белорусские власти во главе с гомельским отделением МЧС организовали для пилигримов питание и ночлег, привезли к КПП палатку, несколько модулей для обогрева и полевую кухню с кошерными меню. Об иностранцах также заботятся волонтеры Красного Креста. Тем временем в МИД Украины пока не дали ответа на просьбу Израиля пропустить паломников. Как передает strana.ua, в Киеве неопределенно заявляют о "продолжении коммуникации по этому вопросу на уровне правительств".

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