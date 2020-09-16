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16.09.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Упрощен механизм карантинного фитосанитарного контроля

Текст: Татьяна Карабут
С 16 сентября вступают в силу изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Вступили в силу новые правила карантинного фитосанитарного надзора

Документ дополнен терминами "заявитель" и "получатель" подкарантинной продукции. Это позволит определить ответственных за предъявление подкарантинной продукции в государствах места назначения при ее перемещении между странами ЕАЭС.

"Изменения помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного контроля и создать более благоприятные условия для деятельности добросовестных участников рынка, соблюдающих право Союза", - рассчитывают в ЕЭК.

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной территории Евразийского экономического союза осуществляется для предотвращения заноса и распространения различных вредителей сельхозкультур и возбудителей заболеваний на территории стран-членов союза. Каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору).

Экономика ВЭД Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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