Упрощен механизм карантинного фитосанитарного контроля

С 16 сентября вступают в силу изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Документ дополнен терминами "заявитель" и "получатель" подкарантинной продукции. Это позволит определить ответственных за предъявление подкарантинной продукции в государствах места назначения при ее перемещении между странами ЕАЭС.

"Изменения помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного контроля и создать более благоприятные условия для деятельности добросовестных участников рынка, соблюдающих право Союза", - рассчитывают в ЕЭК.

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной территории Евразийского экономического союза осуществляется для предотвращения заноса и распространения различных вредителей сельхозкультур и возбудителей заболеваний на территории стран-членов союза. Каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору).