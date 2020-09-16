Ураган "Салли" обрушится на южное побережье США через несколько часов

Считанные часы остались до момента, когда ураган "Салли" достигнет побережья американских штатов Флорида, Миссисипи и Луизиана. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

"Сейчас ураган находится в 135 километрах южнее города Мобайл, что в штате Алабама и движется на север. Скорость ветра внутри атмосферного явления составляет 35,7 метров в секунду", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В штатах, к которым приближается ураган, объявлено штормовое предупреждение. Власти предписали жителям эвакуироваться в связи с непогодой. Только в Новом Орлеане эта рекомендация коснулась сразу нескольких районов города. Добавим, что сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября.