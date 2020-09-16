Урсула фон дер Ляйен предложила создать "Европейский союз здравоохранения"

Страны ЕС должны сделать решительный шаг на пути к формированию общеевропейской медицинской системы, построить так называемый "Европейский союз здравоохранения" (European Health Union). С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Оно прозвучало во время традиционного послания Европарламенту (первого для госпожи фон дер Ляйен) о приоритетах работы на предстоящий год.

По словам немецкого политика (кстати, врача по первому диплому), которую цитирует Euronews, "пандемия коронавируса продолжает сеять хаос по всему континенту, угрожая к зиме обернуться сильнейшим кризисом в экономике и здравоохранении". Фон дер Ляйен предостерегла страны от "национального эгоизма" в вопросе создания вакцины, посетовала, что влиятельные игроки покидают ВОЗ, ввергая международные усилия по борьбе с эпидемией в "ползучий паралич", и предложила провести в 2021 году в Италии Глобальный саммит по вопросам здравоохранения.