В 20 регионах страны избраны губернаторы

На состоявшихся губернаторских выборах убедительную победу уже в первом туре одержали действующие руководители, включая врио глав. Прогнозы относительно вторых туров не оправдались.

- Кампания прошла спокойно, чисто, очень достойно, - заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, добавив, что жалоб стало намного меньше.

Конкуренция на прямых губернаторских выборах в этом году была значительной - в среднем пять человек на место. Избраны 18 губернаторов, из них 12 мест получили кандидаты от "Единой России", одно - от ЛДПР, еще пять - самовыдвиженцы.

Девять из 18 - это действующие губернаторы, которые подтвердили свои полномочия на новый срок. И девять новых назначенцев, работающих в статусе врио глав, заручились поддержкой жителей регионов и перешли в статус избранных губернаторов.

Еще в двух регионах - Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах - прошли так называемые непрямые выборы: здесь голосовали депутаты парламентов за представленные президентом России кандидатуры. Главой Югры переизбрана Наталья Комарова. Сегодня она единственная в стране женщина-губернатор. Руководителем НАО стал Юрий Бездудный, который с апреля 2020 года был временно исполняющим обязанности губернатора.

В целом, по оценке экспертов, итоги нынешних губернаторских кампаний показали эффективность президентской кадровой политики, которая строится на подборе кандидатов с учетом личных качеств и специфики регионов.