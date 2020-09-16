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16.09.2020 20:23
Рубрика: Власть

Решение за экспертом

В Думу внесен законопроект о блокировке интернет-ресурсов за экстремизм без суда
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
В Государственную Думу внесен законопроект, по которому правоохранительные органы получают право инициировать блокировку заподозренного в экстремизме интернет-ресурса на основании заключения эксперта.

Напомним, что этот законопроект весной нынешнего года получил положительное заключение Комиссии по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции Совета законодателей РФ.

Почему молодежь попадает в ряды экстремистов

Но правительство РФ законопроект не поддержало. По его мнению, документ предоставляет правоохранителям "дискреционные полномочия, не соразмерные степени угроз общественной безопасности, что создает предпосылки к нарушению конституционных прав граждан".

С самим документом можно познакомиться. Законопроект размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты. Этот пакет документов - совместная работа Законодательного собрания Башкирии и депутата Госдумы Рамзила Ишсарина.

Вот что предлагают авторы нового законопроекта. По их мнению, целесообразно было бы дополнить статью 15.1 закона об информации.

Напомним, в этой статье говорится о ведении Единого реестра запрещенной информации. Новой же частью этой статьи, орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность, сможет признать интернет-материал экстремистским на основании заключения эксперта. По этому решению, Роскомнадзор внесет адрес сайта в реестр запрещенной информации. Затем материал будет в России заблокирован.

Сегодня в России действует исключительно судебный порядок - экстремистские материалы блокируются не иначе как через вступившее в силу решение суда. А обратиться в суд может прокуратура

Судя по пояснительной записке к новому законопроекту, действующий сейчас порядок неэффективен. По мнению авторов документа, от обнаружения экстремистского ресурса до его блокировки проходит слишком много времени. А это позволяет вербовщикам продолжать безнаказанно "осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников". А еще хозяева таких страниц быстро создают "зеркала" своих ресурсов.

Напомним, что сегодня в России действует следующий порядок - экстремистские материалы блокируются не иначе как через решение суда.

Это касается тех сайтов, которые считаются средствами массовой информации. Интернет-сайты, которые не являются СМИ, включаются в Единый реестр запрещенной информации. Но также только после того, как признаки экстремизма в них увидит суд. Обратиться туда может прокуратура.

По нашему Уголовному кодексу ответственность за публичные призывы к экстремизму прописана в статье 280.

Кстати, расследованием фактов распространения материалов с признаками экстремизма занимаются как органы внутренних дел, так и ФСБ.

А еще в России действует норма, по которой Генеральный прокурор или его заместитель могут инициировать ограничение доступа к отдельным материалам, в которых непосредственно содержатся призывы к экстремизму.

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