В ФАС рассказали, зачем нужна новая версия закона для борьбы с цифровой монополией

На этой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести повторный штраф для компаний, оштрафованных за нарушение антимонопольного законодательства и не выполнивших предписание. Эта инициатива содержится в новой версии пятого антимонопольного пакета, целью которого является устранение цифровых монополий. О том, зачем нужны такие меры, "РГ" рассказал заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

"Цифровизация экономики кроме благ несет в себе и риски, связанные с монополизацией товарных рынков, возможностью злоупотребления рыночной властью со стороны "цифровых гигантов" в ущерб интересам потребителей, - подчеркнул Пузыревский. - В настоящее время рост экономической власти цифровых платформ требует от законодателей не только в России, но и в других странах определиться с правилами и требованиями к их деятельности. Аналогичные инициативы рассматриваются и обсуждаются во многих странах".

В рамках "пятого антимонопольного пакета" ФАС России предлагает в первую очередь решить вопрос о правилах применения антимонопольного законодательства в деятельности цифровых платформ, запретив различные формы злоупотреблений. Предлагается также рассмотреть и соответствующие санкции за нарушение таких правил и требований антимонопольного законодательства. "Такие санкции должны быть соизмеримы и адекватны масштабам и нарушениям", - считает Пузыревский.

"Поскольку субъектами такой ответственности будут цифровые монополии, имеющие как правило глобальный характер, то последствия от их нарушений могут существенно нарушать экономические процессы и права большого количества пользователей", - добавляет он.

По словам Пузыревского, в связи с этим при обсуждении законопроектов с экспертами и представителями бизнес-сообщества рассматривалось несколько вариантов таких санкций: от блокирования интернет-трафика цифровой платформы на территории Российской Федерации до повышенных штрафных санкций.

"В результате обсуждения было принято решение о редакции законопроекта только в части удвоения штрафных санкций в отношении цифровых платформ в тех случаях, когда они пренебрегают требованиями антимонопольного законодательства и повторно злостно не исполняют законные предписания антимонопольного органа", - заключают в ведомстве.