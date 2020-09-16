В ФАС рассказали, зачем нужна новая версия закона для борьбы с цифровой монополией

Новости

Мировой футбол потеряет в 2020 году 14 млрд долларов из-за коронавируса 22:05
Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается 22:00
Медведева прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе 22:00
В Госдуме зафиксировали попытки вмешательства в прошедшие выборы 21:57
В Подмосковье открыли хирургический корпус на базе госпиталя "Лапино" 21:52
Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля 21:40
Михаил Ефремов предложил создать в России тюремный театр 21:17
Skoda представила в России новую Octavia 21:15
Бесплатная вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется с декабря 21:13
Грызлов: Киев вновь отказался от совместной инспекции на Донбассе 21:12
Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки 20:12
Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России 20:04
Мраморное море может переместиться ближе к Греции 20:04
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси 19:54
СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности 19:20
ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет 19:20
В США будут продавать мотоциклы "Урал" для пикников 19:12
Москвичка получила 120 часов обязательных работ за фейк во время пандемии 19:04
В Петербурге создадут систему учета суррогатных детей 18:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 18:43
Стала известна дата выхода в прокат фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского 18:27
Ученые нашли способ создавать искусственные кровеносные сосуды 18:23
На Дону обнаружили неизвестное захоронение Великой Отечественной войны 18:18
Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения 18:16
Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 22:25
Рубрика: Экономика

В ФАС рассказали, зачем нужна новая версия закона для борьбы с цифровой монополией

Текст: Иван Черноусов
На этой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести повторный штраф для компаний, оштрафованных за нарушение антимонопольного законодательства и не выполнивших предписание. Эта инициатива содержится в новой версии пятого антимонопольного пакета, целью которого является устранение цифровых монополий. О том, зачем нужны такие меры, "РГ" рассказал заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.
Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

"Цифровизация экономики кроме благ несет в себе и риски, связанные с монополизацией товарных рынков, возможностью злоупотребления рыночной властью со стороны "цифровых гигантов" в ущерб интересам потребителей, - подчеркнул Пузыревский. - В настоящее время рост экономической власти цифровых платформ требует от законодателей не только в России, но и в других странах определиться с правилами и требованиями к их деятельности. Аналогичные инициативы рассматриваются и обсуждаются во многих странах".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России после кризиса

В рамках "пятого антимонопольного пакета" ФАС России предлагает в первую очередь решить вопрос о правилах применения антимонопольного законодательства в деятельности цифровых платформ, запретив различные формы злоупотреблений. Предлагается также рассмотреть и соответствующие санкции за нарушение таких правил и требований антимонопольного законодательства. "Такие санкции должны быть соизмеримы и адекватны масштабам и нарушениям", - считает Пузыревский.

"Поскольку субъектами такой ответственности будут цифровые монополии, имеющие как правило глобальный характер, то последствия от их нарушений могут существенно нарушать экономические процессы и права большого количества пользователей", - добавляет он.

По словам Пузыревского, в связи с этим при обсуждении законопроектов с экспертами и представителями бизнес-сообщества рассматривалось несколько вариантов таких санкций: от блокирования интернет-трафика цифровой платформы на территории Российской Федерации до повышенных штрафных санкций.

"В результате обсуждения было принято решение о редакции законопроекта только в части удвоения штрафных санкций в отношении цифровых платформ в тех случаях, когда они пренебрегают требованиями антимонопольного законодательства и повторно злостно не исполняют законные предписания антимонопольного органа", - заключают в ведомстве.

Экономика Макроэкономика Правительство ФАС

Главное сегодня

Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян
Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси
Первые маркированные лекарственные препараты появились на прилавках аптек
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена