В Госдуме зафиксировали попытки вмешательства в прошедшие выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ выявила попытки подрыва доверия россиян к прошедшим выборам в регионах. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

- Формы вмешательства были разными, - сказал он журналистам, - от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России.

По его словам, комиссия ежедневно анализировала данные о попытках иностранного вмешательства в российские внутренние дела (напомним, что выборы разного уровня проходили во многих регионах 11-13 сентября).

- В очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей, - отметил Пискарев.

По его словам, в поле зрения депутатов находятся неформальные группы и объединения, которые в преддверие выборов провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием американских и литовских политтехнологов. В том числе - по организации провокаций в ходе наблюдения за выборами. Эти действия осуществлялись при финансовой поддержке нежелательных в России организаций и зарубежных НПО из Германии, Франции и Польши, сообщил Пискарев.

- Информация о незаконном участии российских НКО - иностранных агентов в завершившейся на этой неделе избирательной кампании уже направлена нами в Генеральную прокуратуру и Минюст России, - заявил глава комиссии.