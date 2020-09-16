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16.09.2020 10:25
Рубрика: В мире

В Японии объявили состав нового правительства

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии представили новое правительство, которое будет работать под руководством премьера Ёсихидэ Суги. Список министров озвучил вновь назначенный на должность генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

На ключевых позициях остались главы ведомств из прежнего кабинета Синдзо Абэ. Среди них вице-премьер, министр финансов Таро Асо и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Кроме того, должности сохранили министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма. Последний в кабмине отвечает за развитие экономических связей с Россией.

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Примечательно, что японское оборонное ведомство возглавил Нобуо Киси, младший брат Синдзо Абэ. Киси-сан получил министерский портфель впервые. Ранее он занимал пост парламентского заместителя мининдел. Известно, что новый глава оборонного ведомства увлекается лыжами, а также игрой в теннис. Таро Коно, который при Абэ руководил минобороны, в обновленном кабинете получил должность госминистра, в обязанности которого будет входить проведение административной реформы.

Кроме того, в составе правительства появился новый министр здравоохранения, труда и социального благосостояния Норихиса Тамура. Как известно, новоиспеченный премьер Суга планирует придавать приоритетное значение борьбе с распространением коронавируса в стране. Предыдущий глава минздрава Кацунобу Като переместился на позицию генерального секретаря кабмина. В обязанности Като-сана также будут входить вопросы противодействия пандемии.

Интересно, что в японском кабмине образована новая должность госминистра по цифровизации, на которую назначили Такуя Хираи.

Напомним, что японский парламент сегодня официально утвердил в должности премьера Ёсихидэ Сугу. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ покинул территорию своей резиденции с цветами. Проводить политика вышли его соратники и сотрудники администрации. По продолжительности нахождения на своем посту Абэ опередил всех своих предшественников.

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