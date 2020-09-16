В Японии объявили состав нового правительства

В Японии представили новое правительство, которое будет работать под руководством премьера Ёсихидэ Суги. Список министров озвучил вновь назначенный на должность генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.

На ключевых позициях остались главы ведомств из прежнего кабинета Синдзо Абэ. Среди них вице-премьер, министр финансов Таро Асо и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Кроме того, должности сохранили министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма. Последний в кабмине отвечает за развитие экономических связей с Россией.

Примечательно, что японское оборонное ведомство возглавил Нобуо Киси, младший брат Синдзо Абэ. Киси-сан получил министерский портфель впервые. Ранее он занимал пост парламентского заместителя мининдел. Известно, что новый глава оборонного ведомства увлекается лыжами, а также игрой в теннис. Таро Коно, который при Абэ руководил минобороны, в обновленном кабинете получил должность госминистра, в обязанности которого будет входить проведение административной реформы.

Кроме того, в составе правительства появился новый министр здравоохранения, труда и социального благосостояния Норихиса Тамура. Как известно, новоиспеченный премьер Суга планирует придавать приоритетное значение борьбе с распространением коронавируса в стране. Предыдущий глава минздрава Кацунобу Като переместился на позицию генерального секретаря кабмина. В обязанности Като-сана также будут входить вопросы противодействия пандемии.

Интересно, что в японском кабмине образована новая должность госминистра по цифровизации, на которую назначили Такуя Хираи.

Напомним, что японский парламент сегодня официально утвердил в должности премьера Ёсихидэ Сугу. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ покинул территорию своей резиденции с цветами. Проводить политика вышли его соратники и сотрудники администрации. По продолжительности нахождения на своем посту Абэ опередил всех своих предшественников.