В Японии представили новый состав правительства. Это произошло после официального утверждения парламентом в должности премьера Ёсихидэ Суги. Обозреватели подчеркивают, что кабинет отличает сбалансированность, так как портфели получили политики от различных парламентских фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). В японском политическом мире данный фактор важен с точки зрения выстраивания конструктивной работы министров.

В целом курс правительства Суги, как говорят местные журналисты, не претерпит серьезных изменений. На ключевых позициях остались представители прежнего кабинета Синдзо Абэ. Среди них политические тяжеловесы вице-премьер, министр финансов Таро Асо и глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. В дипломатии Суга, скорее всего, продолжит опираться на союз с Вашингтоном. На повестке дня остаются непростые отношения Японии с Китаем и Южной Кореей, а также исходящие угрозы от КНДР. Особняком стоит диалог Токио с Москвой, где Синдзо Абэ упорно пытался выйти на договоренности по заключению мирного договора. Суга, видимо, продолжит политику своего предшественника по взаимодействию с Россией, однако вряд ли сможет предложить что-то кардинально новое.

Перед Ёсихидэ Сугой стоит задача закрепиться на премьерском посту, поэтому сейчас не самое лучшее время для экспериментов. Новый глава правительства будет действовать аккуратно и в первую очередь сосредоточится на решении внутриполитических задач, среди которых оживление национальной экономики, борьба с коронавирусом и проведение отложенной на год летней Олимпиады. Примечательно, что японское оборонное ведомство возглавил Нобуо Киси, младший брат Синдзо Абэ. Киси-сан получил министерский портфель впервые. Ранее он занимал пост парламентского заместителя министра иностранных дел. "Очень сложная обстановка", - прокомментировал политик условия, в которых ему предстоит работать. Известно, что новый глава оборонного ведомства увлекается лыжами, а также игрой в теннис. Таро Коно, который при Абэ руководил минобороны, в обновленном кабинете получил должность госминистра, в обязанности которого будет входить проведение административной реформы.

Перед Ёсихидэ Сугой стоит задача закрепиться на премьерском посту

Интересно, что в кабмине появилась должность госминистра по цифровизации, на которую назначили Такуя Хираи. Местные власти на фоне распространения коронавируса думают, как перевести работу в цифру.

Добавим, что теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ вчера покинул территорию своей резиденции с цветами и под аплодисменты. Проводить политика вышли сотрудники его администрации. Среди них был и Ёсихидэ Суга, давний и преданный соратник уходящего в отставку политика. По продолжительности нахождения на своем посту Абэ опередил всех своих предшественников. Он занимал премьерское кресло около семи лет и восьми месяцев.