В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы

Власти индонезийской провинции Восточная Ява придумали изощренное наказание для тех, кто отказывается носить маски во время пандемии. Восьмерых злостных нарушителей отправили копать могилы для умерших от COVID-19 пациентов, предает местный новостной портал Tribun News.

Глава одного из районов решил, что подметание улиц и уборка школьных территорий будет слишком мягким наказанием для провинившихся, которым ранее суд назначил до 40 часов обязательных работ. Некрополь станет лучшим местом для их перевоспитания, заверили в администрации. По иронии судьбы, каждому помимо лопаты уже выдали по защитной медицинской маске.

Напомним, в настоящее время Индонезия входит в число самых неблагоприятных по коронавирусу стран Юго-Восточной Азии. На фоне сообщений о росте заболеваемости в республике местные власти вынуждены идти на нестандартные шаги. Так, полицейские в Джакарте заявили о намерении привлечь главарей преступных группировок для контроля за соблюдением социальной дистанции.