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16.09.2020 23:20
Рубрика: В мире

Про активистов и людей

Текст: Павел Дульман
Российская газета - Столичный выпуск № 209(8263)
В Киеве на пресс-конференции народный депутат Украины Андрей Деркач представил очередной, третий пакет компромата на экс-президента Порошенко и его высокопоставленного друга - кандидата в президенты США Джозефа Байдена. И если первые две разоблачительные пресс-конференции демократические СМИ Украины и США демонстративно проигнорировали, то не заметить третью им будет сложно: в ней, помимо прочего, речь зашла о личной жизни американских дипломатов и украинских активистов.

Но не это было главной темой. На сей раз Деркач огласил схему, посредством которой из скандально известной компании "Бурисма" по фиктивным контрактам через Латвию ежемесячно выводилось до 10 миллионов долларов. Из этих сумм минимум 3,5 миллиона ушли на счета фирмы, контролируемой сыном экс-президента США Хантером Байденом, и один миллион якобы получил экс-президент Польши Квасьневский, член совета директоров "Бурисмы".

Фото: AP Photo/Sergei Grits
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Также депутат подробно описал, как именно Петр Порошенко и ряд приближенных бизнесменов использовали так называемую схему "Роттердам+" для буквального ограбления украинцев. Смысл в том, что регулярное повышение тарифов на тепло и электричество - за пять лет иные платежи увеличились для украинцев в десять и больше раз, - в формирование которых заложена и цена угля, объяснялось властями, помимо прочего, отказом от донбасского и российского топлива по принципиальным политическим мотивам. Вместо этого дорогой уголь якобы завозился из США, ЮАР и других стран, по отпускной цене на роттердамском хабе, плюс доставка. Однако в реальности дешевый, но дорогой на бумаге, уголь продолжал идти с "неконтролируемых территорий" или из России. Искусственно созданную разницу в цене, которую годами оплачивали украинцы, клали себе в карман Порошенко и приближенные олигархи.

Очередной, третий пакет содержал компромат на экс-президента Порошенко и Байдена

Также была опубликована очередная порция телефонных разговоров Порошенко и Байдена, полных преклонения с украинской стороны. Кроме того, Деркач назвал имена тех, кто лоббировал в Вашингтоне его включение в санкционные списки США. По его словам, это известный украинский борец с коррупцией, сам неоднократно в ней обвинявшийся, 36-летний Виталий Шабунин, и временная поверенная в делах США на Украине 55-летняя Кристина Квин. И действительно, когда в июле на летней кухне отца активиста Шабунина загорелась крыша, это происшествие удостоилось встревоженной реакции посольства США и Владимира Зеленского.

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