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16.09.2020 11:10
Рубрика: В мире

В Киргизии по подозрению в халатности задержан экс-министр здравоохранения

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Бывшего министра здравоохранения Киргизии Космосбека Чолпонбаева задержали по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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По данным ведомства, речь идет о деятельности экс-главы министерства весной 2020-го, в то время, когда коронавирусная инфекция начала активно распространяться в стране. По версии госслужбы, минздрав заключил нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму девять миллионов сомов.

В ГСБЭП намерены просить суд арестовать бывшего чиновника на время следствия. Пока же он находится в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека.

Космосбек Чолпонбаев возглавлял минздрав КР с апреля 2018-го по апрель 2020-го. Был уволен после того, как президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал деятельность министерства за неудовлетворительную работу во время распространения COVID-19 в республике.

В мире экс-СССР Киргизия

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